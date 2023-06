Il Libro possibile 2023, gli appuntamenti di Polignano a Mare

Il Libro Possibile 2023 pensa positivo, parla di futuro e amplia la sua platea a un pubblico sempre più internazionale.

Giunto alla XXII edizione, il più grande evento culturale di piazza dell’estate italiana torna il 5, 6, 7, 8 luglio 2023 a Polignano a Mare (Ba) e il 18, 19, 20, 21 e 22 a Vieste (Fg).

‘Penso Positivo’ è il tema, ma anche lo spirito, con cui iLP23 rende omaggio a quell’inno pop alla speranza pubblicato 30 anni fa da Jovanotti e al quale s’ispira per parlare di futuro a suon di diritti, clima, legalità attraverso le idee e le opinioni di circa 250 ospiti, tra i più illustri esponenti nazionali e internazionali dei diversi campi del sapere.

‘Un’onda che viene e che va’ di scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori, esponenti delle istituzioni, artisti che si alternano fra presentazioni letterarie, lectio magistralis, dibattiti, tavole rotonde, interviste, performance e spazi dedicati ai giovani lettori.

#PensoPositivo fa da traccia agli interventi che, attraverso il sapere e la conoscenza condivisa, stimolano il pubblico a guardare oltre il presente e invitano a pensare il futuro per superare le grandi minacce del nostro tempo.

Come di consueto sono previste quattro serate a Polignano a Mare e, novità assoluta di quest’anno, cinque serate a Vieste con la data del 18 luglio interamente dedicata agli ospiti internazionali per incontri condotti esclusivamente in lingua inglese. Si tratta di una ‘pagina speciale’, ‘iLP23special’, che il festival scrive anche per i turisti stranieri che

d’estate affollano la costa garganica.

LIBRO POSSIBILE SPECIAL ENGLISH EDITION

Il 18 luglio sul palco #iLP23special intervengono a Vieste: Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson, Stefania Maurizi, Nick Rosa, Paolo Taticchi.

Nel ruolo di moderatore dello spazio Il Libro Possibile Special 2023, Giuseppe Stigliano, global Ceo di Spring Studios, imprenditore, manager e docente in diverse Università e business school italiane.

Donald Sassoon, tra i più autorevoli storici contemporanei, scrittore e saggista britannico, tiene una lectio magistralis su: ‘Globalization of Capitalism’. Al centro del suo intervento la nascita ed evoluzione del capitalismo moderno e con esso, dell'ansia degli esseri umani. L’autore getta una nuova luce sulle questioni economiche, politiche, sociali del recente passato e offre una nuova chiave di lettura per interpretare con rigore il presente. Il suo ultimo libro è stato tradotto in italiano da Garzanti con il titolo ‘Il trionfo ansioso. Storia globale del capitalismo 1860-1914’.

Si parla di diritto alla libertà di espressione e d’informazione nell’incontro con il direttore di WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson: a lui Julian Assange ha lasciato le redini nel settembre 2018. Partecipa al #iLP23 insieme con Stefania Maurizi, la giornalista italiana che dal 2009 ha collaborato con WikiLeaks alla pubblicazione di tutti i documenti segreti. Hrafnsson,

intervenendo a maggio alla conferenza internazionale sulla Pace ad Assisi, ha ribadito pubblicamente la sua delusione verso le democrazie occidentali e i media mainstream, “complici - secondo le sue parole - nel coprire crimini orrendi durante le guerre e privi di spirito critico, soprattutto con gli Stati Uniti”. Gli fa eco Stefania Maurizi, autrice del pluripremiato libro tradotto in più lingue ‘Il Potere Segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks’, con prefazione di Ken Loach (Chiarelettere).

Il caso Assange rimane il più clamoroso processo alla libertà d’informazione del nostro tempo, una minaccia senza precedenti al diritto di conoscere la verità sulle politiche dei governi rispetto a guerre, torture, uccisioni extragiudiziali.

Com’è il nostro futuro visto attraverso le lenti di un visore per la realtà virtuale? Metaverso e Intelligenza Artificiale, quali sono gli scenari possibili nei prossimi decenni? A #iLP23Special lo spiega Nick Rosa, top manager a capo della strategia Metaverse in Europa per la multinazionale Accenture, che interviene con il suo libro ‘Understanding the Metaverse A Business and Ethical Guide’, editore John Wiley & Sons. “Il Metaverso - scrive l’autore - è l’infrastruttura che prenderà il posto di Internet, in cui consumeremo le informazioni in modo tridimensionale, portando con noi la nostra identità digitale”. Uno spazio virtuale immersivo, con enormi possibilità che però - almeno per il momento - ha avuto un impatto reale molto deludente sui conti dell’azienda di Zuckerberg, principale investitore con META sul clone digitale del mondo fisico.

‘La sostenibile leggerezza del futuro - The bearable lightness of future’ è il titolo dell’incontro con Paolo Taticchi, professore di Strategia e Sostenibilità alla University College di Londra, Vice Direttore della UCL School of Management a Londra e Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Tra i maggiori studiosi di sostenibilità ambientale, economica e sociale per le aziende, Taticchi tratteggia gli scenari futuri possibili nel segno dell’innovazione a basso impatto ambientale.

Anche Polignano a Mare accoglie altri ospiti internazionali: Ferdinando Aramburu, Anabel Hernandez, Zharko Kujundjiski.

Stella della letteratura europea, Ferdinando Aramburu, illumina il palco #iLP23 con il suo ultimo libro ‘Figli della favola’, pubblicato in Italia a maggio per Guanda Editore. Scrittore spagnolo tra i narratori contemporanei più penetranti e apprezzati a livello internazionale, Aramburu è stato il primo vincitore del Premio Strega Europeo 2018 con il capolavoro ‘Patria’.

A metà tra la saga familiare e il romanzo storico, il libro racconta la storia recente dei Paesi Baschi attraverso le vicende di due famiglie che si intrecciano agli eventi tragici del terrorismo basco. Con ‘Figli della favola’, Aramburu torna sul tema dell’indipendentismo ma questa volta con un’avventura rocambolesca tra il drammatico e il comico di due giovani che, imbevuti di ideologia nazionalista, decidono di lasciare tutto per entrare nell’Eta, proprio quando l’organizzazione annuncia in TV la fine della lotta armata e lo scioglimento delle cellule.

Donne protagoniste a #iLP23 nell’incontro con Anabel Hernandez. La coraggiosa e pluripremiata reporter messicana, da anni sotto scorta per le sue inchieste sui narcotrafficanti, presenta ‘Emma la regina del Chapo e le altre signore del narcotraffico’. Un’analisi in chiave antropologica dei boss e delle donne del narcotraffico. Madri, mogli e amanti. Figure femminili che fanno parte della “corte” dei narcotrafficanti e si plasmano secondo le regole maschiliste dei loro signori. Un libro di grande impatto editoriale: ha già venduto 300mila copie in Messico e il 23 giugno esce tradotto in Italia per Bibliotheka Edizioni, distribuito da Messaggerie Libri, e contemporaneamente esce nella traduzione inglese anche negli Stati Uniti.

Nonostante in Messico la libertà d’informazione si paghi con la vita, Anabel Hernandez, non arretra di un passo davanti alle pesanti minacce di morte e continua a pubblicare articoli e libri - ne ha scritti otto - che scavano dentro le organizzazioni criminali. ‘Emma la regina del Chapo’, con grande rigore investigativo e attraverso decine di interviste ai testimoni dei fatti, porta il lettore dentro le riunioni di famiglia, nelle feste e nelle camere da letto dei signori del narcotraffico dove si susseguono storie d'amore, profferte sessuali, incesti e ambizioni, tradimento e vendetta. Un mondo finora sconosciuto. Firma la prefazione il senatore Roberto Scarpinato.

In anteprima per l’Italia, Zharko Kujundjiski, prosatore, saggista, drammaturgo, poeta, traduttore e critico cinematografico, autore di riferimento della letteratura macedone contemporanea, presenta a #iLP23 il romanzo ‘America’ (edizione Besa). Ambientato in Puglia, in una cittadina sul mare tra Bari e Brindisi, il racconto gira attorno alla misteriosa sparizione del protagonista, America, uomo di poche parole e con qualche segreto, che dopo la nascita della terza figlia, senza dare spiegazioni, decide di lasciare la famiglia e il paese. Creduto morto, nella comunità si stabiliscono nuovi equilibri che verranno però spazzati via dall’inatteso colpo di scena finale.

ISTITUZIONI

Con le più alte figure istituzionali del Governo in carica invece si affrontano i temi di stretta attualità. Sono attesi al iLP23: la ministra per la Famiglia, la Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, in qualità di autrice di ‘Una famiglia radicale’ (Rubettino); il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto con Giovanni Melillo, capo della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo intervengono su ‘Riforma della Giustizia e obiettivi PNRR’.

Restando nell’alveo della politica intervengono con le loro pubblicazioni: Pier Ferdinando Casini con ‘C’era una volta la politica’ (Piemme) quarant’anni di storia italiana, in 256 pagine fitte di aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze di un decano della Repubblica; l’ex sindaco di Roma ed ex ministro Francesco Rutelli, sull’emergenza clima, guerre e l’impegno delle nuove generazioni, presenta il suo libro ‘Il Secolo Verde’ (Solferino); Walter Veltroni, autore bestseller, politico, giornalista e apprezzato regista-documentarista, ora in libreria con ‘Buonvino tra amore e morte’ (Marsilio Editori).

Sono sempre partecipate e gremite le Lectio Magistralis del Libro Possibile con Vittorio Sgarbi Sottosegretario di Stato alla Cultura. Il critico e divulgatore d’arte presenta ‘Scoperte e rivelazioni’ (La Nave di Teseo).

Un testo sulle opere d’arte scoperte negli ultimi anni attraversando l’Italia, da Catania a Bolzano, tra chiese, dimore storiche e residenze private.

‘La sicurezza cibernetica per combattere i pericoli della rete’, se ne parla con Nunzia Ciardi Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN. Esperta del mondo digitale delle sue regole e della sua cultura da conoscere e usare con consapevolezza. È stata a capo della Polizia postale e delle Comunicazioni, massimo

organo di Polizia nel contrasto al cybercrime. Ha avuto la direzione ed il coordinamento delle unità specializzate nella protezione delle infrastrutture critiche del Paese, in materia del cyber-terrorismo, nel contrasto alla criminalità cibernetica di tipo economico finanziario, contro la persona ed i minori. È autrice del libro ‘Con lo smartphone usa la testa’ (Sperling & Kupfer).

“Questo libro racconta la nostra storia, le nostre radici, e ci invita a fidarci del futuro”. Scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella prefazione del libro ‘Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi’ di Ernesto Maria Ruffini. Attuale Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’autore presenta al Libro Possibile 2023 un saggio che, attraverso il racconto del principio di uguaglianza all’interno della Costituzione, ripercorre il cammino ancora incompiuto di un sogno e la testimonianza di un grande ideale. Una rappresentazione in forma narrativa della volontà di realizzare un Paese fondato sulla ricerca del bene comune, tramite le parole e le testimonianze dei protagonisti di oltre settant’anni di vita repubblicana. ‘Leggerlo - scrive Mattarella - fa riflettere sulla radice della parola «Parlamento»: il luogo dove le parole costituiscono, fondono, la nostra identità senza congelarla in un simulacro’.

‘Il lavoro di oggi la pensione di domani’ è il volume di Pasquale Tridico ed Enrico Marro (Solferino). L’ex presidente dell’Inps lo presenta a #iLP23 per spiegare le due facce della stessa medaglia: il lavoro e la pensione. La precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale. Un viaggio tra passato, presente e futuro dell’economia del Paese che riguarda i diritti di ogni cittadino.

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, in prima linea sui diritti civili, partecipa con il suo libro ‘I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta’ (Marsilio). Tra emergenze sanitarie e guerre, Zaia trova nel confronto di idee l’antidoto alla paura e la scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale, insieme, a cominciare dai giovani, «maestri di futuro».

ETICA E PSICHE

ILP23 affida una riflessione sul pensiero umano alla luce della crisi sociale della modernità, a due intellettuali di riferimento della filosofia e della psicanalisi: Umberto Galimberti e Massimo Recalcati.

Con Umberto Galimberti, è previsto un doppio appuntamento: a Polignano a Mare con la presentazione di ‘Le parole di Gesù’ (Feltrinelli) testo sull’impatto che ogni dottrina ha sulla cultura e la storia dell’uomo.

A Vieste, invece, Galimberti tiene una lectio magistralis su ‘Le emozioni nell’età della tecnica’. A partire dai suoi studi, il professore dell’Università Ca’ Foscari spiega al pubblico come ‘la tecnica, diventata padrona del mondo e soggetto della storia, abbia modificato profondamente la nostra cultura, le nostre relazioni, la nostra sfera emotiva’.

Massimo Recalcati, psicanalista, scrittore, editorialista, interviene con ‘Vita erotica’, ultimo suo progetto “scritto a voce” nella forma di podcast targato Storielibere.fm. Partendo dal presupposto che ognuno di noi è un essere unico, Recalcati sostiene che “la sessualità umana è labirintica. Non è governata dall’istinto animale, né può ridursi al funzionamento di una macchina. E questo condiziona pesantemente anche la vita e la tenuta della coppia”. Recalcati è da poco tornato in libreria con ‘A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo’ (Feltrinelli), testo antologico che raccoglie articoli tratti dal quotidiano la Repubblica.

ECONOMIA

Spazio all’economia con l’incontro a due voci tra Carlo Cottarelli e Mariangela Pira. L’economista, da poco dimessosi dall’incarico pubblico di senatore, interviene con le sue ‘Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia’ (Feltrinelli) testo che parla di economia ma anche della vita. Mariangela Pira, giornalista professionista, conduttrice della rubrica Business su SkyTg24, presenta il suo libro ‘Effetto Domino. Come il mondo globale influenza le nostre tasche’ (Chiarelettere).

Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata dell’Università di Bari, parla del suo volume ‘Riuscirà il PNRR a rilanciare l’Italia?’ (Donzelli editore), testo sulle potenzialità e i limiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui principale debolezza - secondo l’autore- risiede nella mancanza di una visione unificante del futuro.

L’evoluzione e il destino del nostro paese passano anche attraverso i modelli di business e le vision innovative dei top manager italiani più apprezzati al mondo.

Al Libro Possibile 2023: il patron di Eataly, Oscar Farinetti, sulla traccia del suo libro ‘È nata prima la gallina… forse’ (Slow Food Editore), interviene a #iLP23 per parlare delle grandi crisi del nostro tempo. Sul palco con lui, il giornalista Massimiliano Andreetta, inviato di Piazzapulita, autore del libro: ‘Diete e bugie’ (Paper First). Un reportage in prima persona sulle truffe e le insidie nel business delle diete nel mondo.

Oscar Di Montigny, esperto di Mega trends e Grandi Scenari, Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale e Corporate Education, che da poco ha annunciato il suo divorzio da Banca Mediolanum, partecipa al Libro Possibile con uno dei suoi illuminanti keynote speech sul tema di questa edizione #PensoPositivo.

Giorgio Fracalossi Presidente del Gruppo Cassa Centrale, con Emanuele di Palma, Presidente BCC San Marzano si confronteranno su tematiche di economia bancaria.

LEGALITÀ

Da tre edizioni, con un ponte ideale che unisce Polignano a Mare con Vieste, il Libro Possibile ospita le voci più autorevoli della legalità e della lotta al crimine per contrastare le logiche mafiose che affliggono anche le terre della Capitanata.

In particolare, quest’anno a luglio, proprio nei giorni del Libro Possibile, ricorre il trentennale degli attentati di mafia del 1993 a San Giovanni in Laterano a Roma e in via Palestro a Milano, preceduti a maggio dello stesso anno, dalla strage in via dei Georgofili a Firenze.

#ILP23 commemora le vittime, ricostruisce i fatti di quei vili attacchi alle persone e al patrimonio artistico della nazione, con un gruppo di ‘alfieri della legalità’ per un approfondimento documentato sul sistema delle mafie di ieri e di oggi.

Intervengono: il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, l’ex magistrato e Presidente del Senato Pietro Grasso, i giornalisti impegnati in prima linea contro la criminalità e per questo costretti a vivere sotto scorta: Lirio Abbate, Paolo Borrometi, Sigfrido Ranucci e i cronisti, autori di coraggiose inchieste sul campo: Alessio Zucchini e Giuliano Foschini.

Il 19 luglio, nel giorno del 31mo anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Lirio Abbate assieme a Pietro Grasso, sul palco #iLP23 dedicano un ricordo alle vittime e si soffermano sulle ragioni di quell’eccidio ancora senza giustizia. Trentuno anni di indagini, condanne, assoluzioni, prescrizioni e colossali depistaggi che contribuiscono a tenere aperto il conto con la giustizia. Un anniversario ancor più amaro che cade pochi mesi dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, l’ultimo boss stragista di quella stagione di mafia.

Paolo Borrometi presenta ‘Traditori’ (Solferino). Da dieci anni costretto a una vita blindata per aver denunciato con le sue inchieste mandanti, esecutori e diffamatori. Per aver raccontato – dopo averla vissuta sulla sua pelle - quella subdola strategia mafiosa del “mascariamento”, fatta di pestaggi, delegittimazioni, minacce. Paolo Borrometi continua a

tener testa denunciando con i suoi articoli e con questo ultimo coraggioso libro.

Sulle nuove aree geografiche d’influenza e sulle nuove mutazioni della mafia di oggi interviene Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, che con Antonio Nicaso ha scritto ‘Fuori dai confini’ (Mondadori). Alla luce dei nuovi scenari della criminalità organizzata, il magistrato calabrese a #iLP23 si sofferma anche sulla riforma della Giustizia.

Sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, di recente smentita da una sentenza della Corte di Cassazione che ha assolto gli imputati del processo ‘per non aver commesso il fatto’, il Libro Possibile propone un approfondimento con Sigfrido Ranucci. Tra i più noti e accreditati

giornalisti d’inchiesta italiani e conduttore del programma Rai Report, presenta la nuova edizione del libro ‘Il Patto’ scritto con Nicola Biondo (Chiare Lettere).

‘Dietro tutte le trame’ è titolo del libro dell’ex magistrato Giovanni Tamburino (Donzelli) che fa da traccia all’incontro a due voci con l’autore e l’ex Procuratore generale di Palermo e senatore, Roberto Scarpinato. Un testo con documenti inediti che racconta la storia del principe palermitano Gianfranco Alliata di Montereale, uscito indenne dalle vicende penali che lo videro additato come uno dei mandanti dell’eccidio di Portella della Ginestra del 1° Maggio 1947.

Sulle feroci mafie locali italiane intervengono cronisti e autori di coraggiose inchieste sul campo.

Carlo Bonini e Giuliano Foschini, vicedirettore e inviato di Repubblica, sono gli autori del libro-inchiesta ‘Ti mangio il cuore’ (Feltrinelli), da cui è tratto il film, girato proprio sul Gargano, con la cantante Elodie al suo debutto da attrice e premiata con il David di Donatello per la migliore canzone originale. L’intervento di Giuliano Foschini sul palco #iLP23 proprio a Vieste è simbolicamente molto potente. ‘Ti mangio il cuore’ è un racconto

senza sconti dall’abisso inesplorato della società foggiana, la quarta mafia italiana. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Invece le inchieste documentate dei due giornalisti si fanno racconto drammatico di questo inferno e smaschera una catastrofe civile ignorata troppo a lungo, a cui lo Stato ora ha dichiarato guerra.

Alessio Zucchini, giornalista e volto del Tg1, ha seguito vicende di Mafia, Camorra, Sacra Corona Unita, storie di omicidi, rapimenti e pentimenti. Da questi nasce ‘Una famiglia’ (Mondadori), un thriller che si immerge nella spirale dei crimini e dei riti della ‘Ndrangheta calabrese attraverso la storia di una donna che si rivela eroina e carnefice al tempo stesso.

DONNE, MATERNITÁ E FAMIGLIE OMOGENITORIALI

È sempre molto vivo e acceso in Italia il dibattito su donne, maternità e famiglie omogenitoriali.

Al Libro Possibile 2023 si ascolta la voce istituzionale della ministra Eugenia Roccella che interviene con il suo libro ‘Una famiglia radicale’ (Rubettino). Giornalista, ex leader di movimenti femministi, oggi a capo del dicastero della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, commenta gli ultimi sviluppi del dibattito sociale, anche alla luce della recente approvazione della Commissione Giustizia della Camera agli emendamenti alla legge che dichiara la ‘gestazione per altri reato universale’, cioè perseguibile anche se commesso all’estero.

Antonella Lattanzi, la scrittrice barese, che sul tema fecondazione assistita, maternità surrogata, aborto e genitorialità, ha scritto il romanzo autobiografico ‘Cose che non si raccontano’ (Einaudi), interviene portando sul palco #iLP23 le voci - spesso taciute - di tante donne del nostro tempo e solleva il velo di silenzio sullo stigma sociale, sul dolore per le interruzioni di gravidanza, violenza ostetrica e quella psicologica.

Sarah Maestri con ‘Stringimi a te’ (Garzanti) racconta al pubblico #iLP23 la sua storia di donna single che lascia tutto, anche la professione di attrice, per riuscire ad ottenere l’adozione di Alesia, bambina bielorussa incontrata per la prima volta nel giugno 2012, quando aveva poco più di otto anni.

9

Gabriella Nobile, imprenditrice e scrittrice, madre adottiva di due adolescenti Fabien e Amelie, nati rispettivamente in Congo ed Etiopia, sempre impegnata nella lotta al razzismo con la sua associazione ‘Mamme per la pelle’, presenta il suo nuovo volume sull’inclusività scritto a quattro mani con il figlio Fabien Cordera ‘Sette giorni per diventare amici’ (Feltrinelli).

Luca Trapanese, l’assessore alle Politiche sociali del comune di Napoli, noto alle cronache come il padre single della piccola Alba, la bimba con sindrome di Down che ha adottato dopo l’abbandono da parte della madre. Da decenni impegnato con progetti nel terzo settore, Trapanese ha pubblicato diversi libri sulla disabilità e sulla sua storia personale, tra cui il bestseller ‘Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi’, ‘Vi Stupiremo con difetti speciali’ e ‘Le nostre imperfezioni’ (Salani). Alla luce del suo impegno politico, sociale e

sempre in prima persona, Trapanese a #iLP23 interviene nel merito del dibattito in corso sulle famiglie, in particolare sullo stop alle trascrizioni dei figli di coppie Lgbtq+. Rinnova, tra l’altro, quell’invito ancora senza risposta rivolto a Giorgia Meloni, per confrontarsi su questi temi davanti a un caffè a casa dell’assessore con la piccola Alba.

NARRATIVA

Grazie a una collaudata collaborazione con la Fondazione Bellonci di Roma anche la XXII edizione del Libro Possibile vede la partecipazione del vincitore del Premio Strega 2023, a pochi giorni dalla sua incoronazione il 6 luglio a Roma, introdotto da Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione.

Dalle vette delle classifiche di libri alle spiagge lungo costa pugliese, #iLP23 accoglie sui palchi di Polignano a Mare e Vieste, i super ospiti della narrativa italiana contemporanea. Sono attesi: Stefania Auci, la ‘leonessa’ del romanzo nazionale che torna al Libro Possibile con il suo ‘L’inverno dei leoni’, volume conclusivo della fortunata serie (Editrice Nord). Autrice siciliana tra le più amate e lette in Italia e all’estero, a quattro anni dal suo successo editoriale ‘I Leoni di Sicilia’ - che nel 2019 presentò a Libro Possibile - è un caso editoriale internazionale in corso di traduzione in 32 Paesi, in classifica da più di 100 settimane e oltre un milione di copie vendute solo in Italia. ‘L’inverno dei leoni’ ci porta nella meravigliosa terra della Sicilia e spalanca le porte del mito dei Florio, facendo rivivere, un mondo e un destino senza pari. L’autrice trapanese ha annunciato sui profili social che presto i suoi romanzi arriveranno anche sul piccolo schermo.

Sara Ciafardoni, scrittrice diciottenne di Cerignola, bookstagrammer e blogger presenta ‘La Ragazza che scrive’ (Electa Young). Seguitissima sui social e amata dai suoi lettori, la giovane autrice ha scritto un libro che in qualche modo parla anche di lei, ma non è la sua autobiografia. Colpita da una rara malattia che non le permette di camminare da quando aveva otto anni, Sara Ciafardoni ha con i libri un legame vitale: ‘Sogno quando leggo, quando scrivo, fantastico con la realtà - ha rivelato - Sono una grande lettrice e i miei genitori non mi permettevano di guardare la Tv: per evadere dalle mura dell’ospedale, mi sono sempre rifugiata nei libri’.

Maurizio De Giovanni, stella della narrativa italiana, partecipa a #iLP23 con ‘Sorelle’ l’attesissimo romanzo pubblicato a maggio (Rizzoli). Tra i più affermati ‘giallisti’ in Italia e all’estero, De Giovanni è per tutti il padre del ‘Commissario Ricciardi’ e dei ‘Bastardi di Pizzofalcone’, le due serie di racconti divenute fiction da record di ascolti in TV.

10

Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano doc, De Giovanni presenta a #iLP23, la nuova indagine dell’ex agente dei servizi segreti Sara Morozzi, l’eroina femminile creata dalla sua penna. Affascinanti, unici e avvincenti i romanzi di De Giovanni sono ricchi di suspense e spaziano dal poliziesco, al thriller, indagando anche nel mondo interiore dei personaggi, con un intreccio a più fili narrativi che sorprende e fa riflettere.

Erri De Luca sul tema dell’accoglienza e immigrazione e sulla sacralità dell’ospitalità partecipa con ‘Le regole dello Shangai’ (Feltrinelli), da poco in libreria e romanzo già tra i più letti del momento. L’autore napoletano ha scritto una storia densa e profonda che racconta di destini che si annodano e si sciolgono, cercando come nel celebre gioco da tavolo con i bastoncini, dove a ogni mossa ciascun elemento può rovesciarsi e cambiare senso all’insieme. I protagonisti del libro incrociano le loro vite in una notte fredda tra i boschi al confine tra Italia e Slovenia, quando un anziano campeggiatore accoglie nella sua tenda una ragazza gitana in fuga da un matrimonio combinato.

Diego De Silva, il giorno in cui è uscito il suo ultimo romanzo ‘Sono felice, dove ho sbagliato?’ (Einaudi) l’autore ha twittato la copertina del libro con la frase ‘Ognuno si fa le domande che può’.

Un tweet in puro stile Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso creato dalla penna dell’autore napoletano, protagonista di ben sei libri e di una fortunata serie tv da record di ascolti interpretata da Massimiliano Gallo. Si preannuncia un appuntamento molto atteso quello con De Silva, ex avvocato, oggi brillante scrittore-drammaturgo e sceneggiatore napoletano che nell’ultimo romanzo racconta di un complicato caso di risarcimento per danni sentimentali.

Alain Elkann presenta ‘Adriana e le altre’ per Bompiani. Giornalista, autore e fine intellettuale, Elkann ha scritto una raccolta di racconti che hanno per protagoniste donne di tutte le età, bambine, adulte, mature, ciascuna con i suoi pensieri, i problemi, i desideri con cui fare i conti, indagate nel profondo, osservate con lucida attenzione, raccontate con levità. Con sobrietà stilistica, Elkann ancora una volta dà prova di una narrativa di ampio respiro e profondità emotiva. Presenta l’incontro il giornalista Gianni Riotta.

La principale città portuale ucraina che affaccia sul mar Nero da oltre un anno è obiettivo di violenti raid aerei russi. La sua storia nei primi del ‘900 fa da sfondo all’ultimo romanzo scritto dall’ex inviata e volto del Tg1, Tiziana Ferrario (Chiare Lettere). ‘La Bambina di Odessa’ è Lydia Buticchi Franceschi, donna, madre, insegnante e testimone di un Novecento attraversato a testa alta, raccontata da Tiziana Ferrario che l’ha avuta come insegnante. Un racconto di Resistenza, paradigma ed esempio per tutte le donne. La nascita a Odessa negli anni Venti (da genitori italiani) in quella che oggi è ancora l’Ucraina, il ritorno in patria, la lotta partigiana, l’insegnamento a scuola, gli anni Settanta e poi il dolore più indicibile: la morte di un figlio, negli scontri studenteschi con la polizia a Milano nel ‘73. Lo Stato – incapace di identificare i colpevoli – si assumerà l’intera responsabilità, risarcendo la famiglia, che devolverà tutto a una Fondazione intitolata a Roberto. Lydia si è spenta a Milano il 29 luglio 2021. L’autrice presenta il libro a #iLP23 in dialogo con il giornalista e conduttore La7 Alessio Orsingher.

Peppe Fiore, fuoriclasse dell’editoria, molto apprezzato per i suoi romanzi e per le sceneggiature nel cinema e TV - tra cui ‘Mare Fuori’, ‘Non Uccidere’, ‘The Young Pope’, partecipa alla XXII edizione del Libro Possibile con ‘Gli innamorati’ (Einaudi).

11

Un romanzo contemporaneo che racconta l’amore e il matrimonio con uno sguardo e affettuoso sui personaggi, restituendo un potente affresco della borghesia di Roma, città in cui l’autore vive da circa vent’anni senza mai aver reciso il suo cordone ombelicale con Napoli.

Da Lolita Lobosco a Chicca Lopez, la scrittrice Gabriella Genisi presenta il suo ultimo romanzo ‘L’angelo di Castelforte’ (Rizzoli). L’autrice barese, celebre per aver creato l’amatissima commissaria di polizia Lolita, interpretato da Luisa Ranieri in una fiction Rai campione di ascolti, torna in libreria con un altro personaggio femminile tra i più apprezzati della scena noir italiana: Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei carabinieri.

È il portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha da poco vinto il premio ‘Amalago’. Giovanni Grasso, in dialogo con la giornalista Rai Serena Bortone, è atteso a #iLP23 per presentare il suo ultimo romanzo ‘Il segreto del tenente Giardina’ (Rizzoli). Un cold case di tragica ingiustizia nella Grande Guerra, il romanzo racconta di una donna alla ricerca di un diario della Prima guerra mondiale, un giornalista che scava nei segreti di famiglia.

Attacco degli ‘ANonniMus’ a #iLP23 con Sabina Guzzanti. L’autrice si presenta al festival con la storia di un arzillo gruppo di hacker della terza età che combattono contro i robot. Regista, autrice e protagonista di successi teatrali, cinematografici e televisivi, Guzzanti è tornata in libreria con un romanzo distopico sull’IA che sorprende, diverte e fa pensare. ‘ANonniMus – vecchi rivoluzionari contro giovani robot’ è una commedia che ruota attorno a temi di grande attualità, tra cui spiccano l'avvento dell’Intelligenza Artificiale e alle problematiche connesse.

Carmen Lasorella presenta ‘Vera e gli schiavi del terzo millennio’ (Marietti). Giornalista, anchor-woman, autrice di reportage, conduttrice di programmi per le reti Rai, Lasorella debutta nella narrativa con il suo primo romanzo. Una storia di sentimenti e di diritti nell’era informatica. Una storia che senti con i cinque sensi, che fa pensare ed emoziona, che mette in primo piano una donna il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità.

Romanzo d’esordio per Antonella Matranga con ‘Vite in tempesta’ (Castelvecchi). Giornalista, documentarista, autrice di programmi TV come Ballarò e VivaRai2, regista e adesso anche scrittrice di origini baresi, Antonella Matranga ha scritto un romanzo che parla di ragazzi, ma si rivolge anche agli adulti. Al centro del racconto gli adolescenti degli anni Ottanta che non avevano cellulari, social media, non esistevano i #metoo e il politically correct, erano liberi di perdersi, liberi del proprio tempo, di annoiarsi e di sbagliare, liberi di vivere da soli, senza gli adulti intorno e di scegliere quello che volevano essere, nel bene e nel male. Antonella Matranga presenta il suo libro sul palco del #iLP23 in dialogo con un l’amico Lodo Guenzi, anima della band Lo Stato Sociale, compositore, attore.

Dalla Ciociaria alla Scozia, una saga di famiglie e destini che si incrociano lungo le rotte delle grandi migrazioni d’inizio ‘900, raccontati nel libro d’esordio dell’autrice romana Alberta Riccardi che presenta il suo primo romanzo ‘Café Ida’ (Piemme).

‘I libri non sono solo sugli scaffali ma nelle strade delle nostre città, nelle nostre vite e nelle nostre giornate, perché parlano di noi’. Così Marino Sinibaldi presenta il suo podcast ‘Timbuctu’, nuovo appuntamento quotidiano con i libri, pubblicato sul Post.it, che ospiterà

12

storie e riflessioni ispirate ai libri, alla lettura, all’editoria, legandole all’attualità e alle cose che succedono. Giornalista, critico letterario, ideatore e conduttore per oltre vent’anni della trasmissione Fahrenheit, su Rai Radio 3, canale di cui è stato anche direttore, interviene al

Libro Possibile 2023 per parlare del mondo ‘con i libri’, traendone spunti e sostanza. S’intitola ‘Non siamo mai stati sulla terra’ (Il Saggiatore) ed è il primo esperimento italiano di creatività letteraria scritto da un’Intelligenza artificiale assieme a Rocco Tanica. Il poliedrico tastierista, autore e genio creativo al suo debutto narrativo con un romanzo stravagante e ironico che presenta al pubblico #iLP23. Un dialogo/battibecco uomo macchina capace di dare vita a una nuova inattesa realtà: più vera del vero e allo stesso tempo completamente inventata.

SAGGISTICA E ATTUALITÀ

Per la saggistica e attualità #iLP23 ospita un nutrito gruppo di giornalisti ed opinionisti.

Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa e il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro in un incontro a due voci si confrontano sull’attualità politica del nostro paese, facendo un punto sull’operato del governo in carica, seguendo il filo narrativo delle loro più recenti pubblicazioni: ‘Le catene della destra’, di Cerasa (Rizzoli) e ‘Confessioni di un ex elettore’ di Padellaro (Paper First).

Giuseppe Cruciani porta le sue ‘Coppie’ a #iLP23. Sono ‘Storie di desiderio e trasgressione’ (La nave di Teseo) pubblicate dal noto giornalista e conduttore del programma cult “La Zanzara” (Radio 24). Con il suo stile pungente, lontano dal politically correct, il ‘Crux’ - così battezzato dalla sua fandom - ha scritto veri e propri #comizi d’amore contemporanei, storie di coppie giovani e mature, vicine o a distanza, raccontandone i capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l’amore, gli eccessi e le abitudini. Un libro che ha fatto discutere già prima di essere pubblicato e si pregusta ‘dolce e un po’ salato’, con la prefazione del cantautore Pupo.

Si parla della Costituzione italiana con due figure autorevoli in materia: il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e l’ex magistrato Gherardo Colombo, autore di ‘Anticostituzione: come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società’

(Garzanti). Una rivisitazione ragionata della Costituzione, che ne celebra i valori fondanti e ne evidenzia le contraddizioni tra ciò che è scritto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quanto viene effettivamente applicato.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il cognome Politkovskaja è tornato a essere oggetto di minacce di morte. Per questo Vera Politkovskaja, figlia della giornalista uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006, è stata costretta a fuggire assieme alla famiglia in una località sicura in Europa. Con il libro ‘Una Madre’ (Rizzoli), Vera Politkovskaja, giornalista e autrice TV, ha voluto ricordare al mondo intero la storia unica di una donna che non ha mai nascosto il suo dissenso per la politica di Vladimir Putin e che non ha avuto paura di denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia compiute da un ex ufficiale del Kgb diventato l’artefice di un minaccioso disegno imperiale. Al Libro Possibile, interviene per presentare il libro ‘Una Madre’ la co-autrice Sara Giudice, inviata di Piazzapulita.

La guerra in Ucraina ha stravolto l’ordine globale. Con ‘Il ritorno degli imperi’ (Rizzoli) Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, analizza il contesto geopolitico internazionale alla luce dei nuovi equilibri imposti da quattro potenze “imperiali”: la Russia,

13

l’Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina. Con un focus sul ruolo dell’Italia sul nuovo scacchiere del Mediterraneo allargato che va delineandosi. Perché il conflitto in Ucraina non costituisce solo il ritorno della guerra nel Vecchio Continente, ma offre una rappresentazione drammatica della sfida tra democrazie e autocrazie.

Massimo Nava, editorialista del quotidiano milanese diretto da Luciano Fontana, presenta al #iLP23 il suo ultimo saggio ‘Quella sera in Galleria’ (Solferino) in cui racconta l’incredibile storia di Eugenio Torelli Viollier, un eroe dimenticato, che diventò giornalista sotto le ali affettuose di Alexandre Dumas, servì da volontario con Garibaldi e, assieme a quattro colleghi precari e con pochi soldi fondò il più grande quotidiano italiano: il Corriere della Sera.

Già autore e protagonista di una piece sulla sua identità ebraica che ha registrato il tutto esaurito nei teatri italiani, David Parenzo torna sul tema con un nuovo libro: ‘Ebreo giudeo naso adunco. Tutto quello che c’è da sapere sugli ebrei ma non avete mai osato chiedere’, (Baldini Castoldi). Un saggio dal taglio pop che offre una originale lettura psicanalitica e «talmudica» del libro più famoso della storia, e lo fa in modo divertente e inusuale, mai superficiale. Un viaggio alla scoperta di passioni accecanti, tradimenti, vendette e folli amori attraverso l’Antico Testamento.

‘È vero che la bellezza salverà il mondo. A patto che il mondo salvi la bellezza’. Ne è convinto Luca Sommi, giornalista e critico di arte e letteratura (Baldini Castoldi) con il titolo ‘La Bellezza. Istruzioni per l’uso’. Un prontuario ragionato che ripone nella bellezza di frammenti di grande letteratura, di dipinti immortali, poesie, luoghi e di altre cose meravigliose, l’antidoto eterno alla superficialità della nostra società, alla banalità del linguaggio e alla mancanza di trascendenza del nostro tempo.

‘Elogio dell'Armonia: dagli Antichi Greci a ChatGPT’ è il titolo del Keynote speech di Giuseppe Stigliano. Armonia era la figlia di Ares e Afrodite, guerra e amore, figlia di due opposti apparentemente inconciliabili, nata per ispirare chi deve gestire le contraddizioni. La complessità della contemporaneità è tale da rendere indispensabile destreggiarsi tra gli opposti.

Come destreggiarsi tra l’istinto al luddismo e il salto acritico verso l’innovazione tecnologica? Come conciliare tutte queste contraddizioni? Come se non risvegliando una memoria vecchia di millenni, che già gli Antichi Greci - che proprio da queste parti avevano stabilito le loro colonie - avevano intuito dovesse guidare gli uomini e le donne di buon senso? Come se non tornando a coltivare e applicare l'armonia.

La narrazione mediatica della guerra in Ucraina al centro del nuovo libro di Marco Travaglio, ‘Scemi di guerra’ (Paper First). Il direttore del Fatto Quotidiano ha scritto un diario, giorno per giorno, degli eventi drammatici che si consumano nell’Europa dell’Est mentre in casa nostra la politica e il giornalismo danno il peggio di sé. Winston Churchill diceva che “gli italiani vanno alla guerra come se fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se fosse la guerra”. Infatti, come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano – secondo Travaglio - si è trasformata in farsa. E la racconta in questo libro, col suo pungente stile l’ironico, sarcastico, il documentato.

14

SCIENZA

Nel capitolo del Libro Possibile 23 dedicato alla SCIENZA, partecipano due front-woman della divulgazione scientifica. Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice e giornalista scientifica interviene con il suo libro scritto per ragazzi e ragazze ‘L’infinito dentro di me’ (De Agostini): un viaggio alla scoperta del mondo che ci circonda, attraverso le storie delle grandi conquiste della scienza, dagli atomi alle balene, alla scoperta dell’Universo e dei segreti della Vita.

In occasione della sua partecipazione a #iLP23, a Barbara Gallavotti sarà conferito dalla BCC di San Marzano il “Premio Valore Donna”, seconda edizione del riconoscimento dedicato a personalità femminili protagoniste di importanti innovazioni in campo letterario, scientifico, artistico e musicale. Un titolo pensato dal gruppo partner del Libro Possibile, presieduto da Emanuele di Palma, che da sempre sostiene il ruolo delle donne in banca e vanta nella sua governance figure femminili in ruoli apicali.

L’immunologa Antonella Viola, in prima linea con tesi e ricerche sulle emergenze pandemiche e sui grandi temi che riguardano governance e salute, sembra vaccinata anche contro i detrattori più accaniti. La professoressa dell’Università di Padova dice di ascoltare ‘l’unica voce affidabile che abbiamo: quella della scienza’. Lo scrive anche nel suo volume ‘La via dell’equilibrio’ (Feltrinelli). Un testo sulla scienza dell’invecchiamento e della longevità che ha provocato critiche legate alle diete intermittenti e all'eventualità di applicare sulle bottiglie di vino etichette sulla nocività degli alcolici. Subito è arrivata l’alzata di scudi dei produttori di vini ma anche di altri commentatori ed esponenti del mondo scientifico contrari alle tesi sostenute dall’immunologa.

Si prosegue con: Franco Berrino, epidemiologo per 40 anni pilastro dell'Istituto Tumori di Milano e, soprattutto, guru della longevità e del vivere in salute. È il teorico del cibo della saggezza e di cosa ci nutre davvero. Contro rabbia e rancore prescrive ricette di cucina, oltre a praticare e promuovere il digiuno intermittente.

Il professor Berrino è atteso alla XXII edizione del Libro Possibile 2023 con Enrica Bortolazzi, giornalista e co-autrice de ‘La foresta di perle’ (Solferino). Oltre al libro, è stato prodotto anche un documentario che parte da una realtà tutta italiana, la foresta Casentinese sull’Appennino tosco-romagnolo, per estendersi all’orizzonte verde dell’intera penisola e allungarsi oltre in Europa e nel mondo intero.

È il professore più amato del web: Vincenzo Schettini, docente di fisica nelle scuole secondarie, presenta ‘La Fisica che ci piace’ (Mondadori Electa). Schettini è un caso di eccellenza della “didattica innovativa” che vanta classi online da milioni di follower. Il suo metodo didattico anticipa di anni l’obiettivo del Piano Scuola 4.0 previsto dal PNRR. Si avvale delle piattaforme digitali per integrare la didattica scolastica tradizionale e aumentare il valore pedagogico della scuola. Un modello che, a giudicare dai numeri, è promosso a pieni like.

Alla scoperta del Cosmo con l’astrofisica Ersilia Vaudo, autrice di ‘Mirabilis. Cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo dell’astrofisica’ (Einaudi). Laureata in Astrofisica, dal 1991 all’Agenzia spaziale europea, la scienziata appassiona i lettori con la conoscenza del cosmo, un viaggio attraverso una serie di “capovolgimenti di mondo” e momenti di stupore, per comprendere meglio una realtà che ci sfugge e che tuttavia ci contiene.

15

Torna anche quest’anno la rubrica ‘Parole di Scienza’, realizzata in collaborazione con CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Politecnico di Bari, Università di Bari e Premio Asimov.

Ogni sera al Libro Possibile vengono proposte delle parole che fanno da guida agli incontri. In questa edizione si comincia con “Messaggio” a cura di Serena Loporchio, ricercatrice del Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari e della Sezione di Bari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); “Carbonio” a cura di Elena Dilonardo, ricercatrice del Politecnico di Bari Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; ‘Algebra’ a cura di Margherita Barile, professoressa di Matematica dell’Università di Bari e ‘Orientazioni’, a cura di Giulia Dileo, docente di Geometria della Facoltà di Matematica dell’Università di Bari.

CLIMA E AMBIENTE

Roberto Cingolani, nuovo amministratore delegato di Leonardo S.p.A., già ministro della Transizione Ecologica, interviene su ‘Crisi e tutela dell’Ambiente’, con il suo volume ‘Riscrivere il futuro. La transizione ecologica equa e accessibile’ (Solferino). Scritto in collaborazione con gli esperti Stefano Agnoli, Gilberto Dialuce, Francesco Gracceva, Ennio Macchi e Giuseppe Zollino, il testo propone pratiche e idee per la salvaguardia dell’ambiente, criticando coloro che negano i cambiamenti climatici.

Paolo Donadoni, avvocato, ricercatore di Bioetica all’Università di Genova e attuale Sindaco di Santa Margherita Ligure, presenta ‘Pianeta Futuro. Le voci di 10 scienziate su bioetica e ambiente’ (edizioni Dedalo). L’autore pone 15 domande a 10 donne brillanti, esperte nei diversi campi del sapere: Luisella Battaglia, Donatella Bianchi, Mariasole Bianco, Patrizia Caraveo, Maria Cristina Falvella, Maria Lodovica Gullino, Fiorella Lo Schiavo, Barbara Mazzolai, Elisa Palazzi, Lucia Regolin. Il risultato è un sorprendente affresco del pianeta Terra e dei suoi cambiamenti. Alla presentazione è presente anche Donatella Bianchi.

Focus sul Clima con Andrea Giuliacci, meteorologo e climatologo. Docente di Fisica dell’atmosfera all’Università degli Studi di Milano Bicocca, da anni cura le previsioni per i TG Mediaset e per Mattino Cinque. È autore di molti libri. L’ultimo è ‘Nella peggiore delle ipotesi’ (Rizzoli) che presenta al iLP23. Un saggio schietto e senza sconti sul riscaldamento globale ma che ha il suo finale #PensoPositivo. Correggendo i nostri comportamenti, potremo evitare, almeno in parte, gli scenari più gravi. Giuliacci presenta gli strumenti e le politiche che abbiamo oggi a disposizione per contrastare il cambiamento climatico, e i risultati che possiamo credibilmente attenderci.

Il Festival del Libro Possibile 2023, con Daniele Rielli, propone una riflessione ragionata sulla gestione della più grande pandemia vegetale al mondo che ha colpito proprio la Puglia nel 2012: la Xylella. Il batterio killer ha letteralmente bruciato “senza fiamme” 21 milioni di esemplari, tra questi anche alberi millenari. Da qui il titolo ‘Il fuoco invisibile’ (Rizzoli) che Rielli presenta a #iLP23. L’autore ancora oggi segue gli sviluppi e il contenimento di questo contagio nato dieci anni fa con i primi casi a Gallipoli e poi propagatosi nell’intero Salento, avvolgendolo come in un gigantesco fuoco invisibile.

Ricercatore del CNR, saggista e conduttore televisivo, il geologo Mario Tozzi interviene a #iLP23 con ‘Perché il clima sta cambiando’ (Einaudi Ragazzi). Il testo, ricco di evidenze scientifiche, spazza via fantasiose teorie complottiste e negazioniste, per permettere ai più

16

giovani di essere coscienti dei problemi del presente e prendere decisioni ancor più consapevoli per il futuro. Sul palco con Mario Tozzi, è previsto il contrappunto musicale dei Tete de Bois, sodalizio artistico trentennale formato dal cantante Andrea Satta e il musicista Angelo Pelini.

Il Libro Possibile 2023 dedica una tavola rotonda al testo ‘Diritto penale dell’ambiente’ (Cacucci editore) con gli autori che hanno partecipato alla redazione di ciascun capitolo del libro: il prof. Vincenzo Muscatiello, ‘La tutela penale dell’ambiente. I principi che erano, che non sono, che verranno’; l’avv. Alessandro Amato ‘La disciplina in tema di tutela delle acque dall’inquinamento’; il Procuratore di Trani Renato Nitti su ‘Diritto penale e disciplina dei rifiuti’; il Procuratore di Bari Roberto Rossi, ‘L’inquinamento atmosferico aspetti penali’ e ‘La tutela penale dei beni culturali e paesaggistici’; il prof. Nicola Triggiani, ‘Edilizia ed urbanistica - profili amministrativi’, ‘Edilizia ed urbanistica - profili penali’, ‘Ecodelitti’.

SOCIETÀ

Gianluca Budano esperto di politiche socio-sanitarie, welfare manager pubblico e giornalista, ha scritto vari saggi sulla mobilità sanitaria ed è un sostenitore del ‘patriottismo sociale’. Lo scrive nel suo ultimo libro edito da Meltemi, ‘Base, altezza e profondità’. Unito da una solida amicizia con Al Bano Carrisi, che ha firmato la prefazione del libro, Budano interviene a #iLP23 insieme con il cantante pugliese, da sempre sensibile ai temi del terzo settore.

È il 1973 quando Pino Settanni, fotografo alle prime armi, ex operaio dell’Italsider di Taranto, arriva a Roma, in quegli anni al centro di un’esplosione creativa irripetibile: la ‘scuola romana’ di Piazza del Popolo, via del Babuino, le gallerie, Schifano, Mambor, Festa, Angeli, e poi, Moravia, Parise, Fellini.

‘Pino Settanni. Il sogno infinito’ (Archivio Luce e Marsilio Arte), scritto dalla giornalista e autrice Rai1 Lorella Di Biase, testimonia tutte le tappe del tragitto di un Maestro della fotografia. C’è l’incontro con Renato Guttuso, quello con Monique Gregory, gallerista di successo, compagna di vita e lavoro. C’è il legame con il grande Cinema testimoniato dai magnifici ritratti con la sciarpa rossa, entrati a pieno titolo nella nostra memoria collettiva: Marcello Mastroianni, Mario Monicelli, Federico Fellini, Lina Wertmuller, Monica Vitti, Robert Mitchum, Omar Sharif, e molti altri. Preziose le interviste ai grandi personaggi che hanno conosciuto e frequentato Settanni: Pupi Avati, Carlo Verdone, Giuliana De Sio, Cesare De Seta, Vittorio Sgarbi, Domenico De Masi, Pier Luigi Celli, Giampiero Mughini.

Geia Laconi è ‘La figlia dell'uomo tigre’, come dal titolo del suo libro autobiografico (Giunti Editore). È anche la moglie del documentarista e scrittore Folco Terzani e questo completa il profilo di un’autrice dal passato esotico, che porta scritto nel nome il suo legame con la Madre Terra. Partecipa a #iLP23, per raccontare la sua vita: concepita sull’isola di Sumatra nel 1979 da madre fiorentina e padre indonesiano, fatta di lunghi viaggi fino il ritorno in Italia dove ora vive in un piccolo paese sull’Appennino tosco-emiliano, in mezzo ai boschi, con il marito Folco Terzani e i loro due figli.

CULTURA POP

Le pagine di cultura pop della XXII edizione del Libro Possibile sono affidate agli incontri con:

17

Ambrogio Beccaria, che solo questo mese ha vinto la Normandy Channel Race a bordo della sua barca ‘Alla Grande Pirelli’ ed è stato eletto ‘Velista dell’anno’ dalla storica rivista italiana ‘Vela’, partecipa al Libro Possibile. Il velista trentunenne presenta il documentario di cui è protagonista ‘Solitario ma non troppo’ in onda su Sky Sport, a cura del giornalista e scrittore Michele Masneri. Nato da un’idea di Pirelli, racconta la vita del giovane velista,

anche a chi di vela non sa nulla. Presenta il giornalista sportivo Pierluigi Pardo.

La vita, il sogno e quelle interviste condotte sottovoce, l’iconico volto della programmazione Rai, Gigi Marzullo partecipa con la ‘La vita è un sogno’ (Rai Libri), raccolta delle più celebri interviste. Incontri e retroscena con i grandi personaggi del calibro di Sophia Loren, Monica Vitti, Richard Gere, Woody Allen, Fanny Ardant.

Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d'Italia interviene con il nuovo libro ‘Ditemi sempre di sì’ (HarperCollins). Tra aneddoti, memorie e consigli pratici, Miccio è pronto a raccontarsi con la creatività e la grinta che lo contraddistinguono.

Federico Palmaroli interviene con i suoi sagaci contrappunti all’attualità raccolti in ‘Come dice coso’ (Rizzoli), diario di viaggio dell’anno appena trascorso. Un compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe della politica. L’autore lo presenta con un one man show non convenzionale e tutto da ridere.

Andrea Scanzi firma del Fatto Quotidiano, conduttore TV, opinionista e autore Paper First, in occasione dell’anniversario di Lucio Battisti, che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni, con l’intervento dal titolo ‘Il genio invisibile’ rende omaggio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana, raccontata ripercorrendo ogni snodo, ascesa, volo imprevedibile della carriera artistica e musicale. Interviene il musicista Gianluca Di Febo.

Decisamente #PensoPositivo con il libro ‘Tutto il mondo di Happy Days’ (Minerva Edizioni) di Giuseppe Ganelli e Emilio Targia, pubblicato a maggio in occasione del 50° anniversario di una delle sit-com più amate di sempre. Resta indimenticabile la gioia sottile e colorata che regalava ogni puntata di HAPPY DAYS. Per anni milioni di persone hanno spento il mondo e acceso la tv per entrare in casa Cunningham, sedersi da Arnold’s, camminare accanto a Fonzie. Sembra incredibile, ma finora nessuno, in nessuna parte del mondo, aveva mai pubblicato un libro che raccontasse nel dettaglio la storia della celebre serie tv Happy Days, i suoi creatori e i protagonisti delle puntate. La prefazione porta la firma di Henry Winkler, il celeberrimo interprete di Fonzie, ‘hey !’ La postfazione quella di Max Pezzali.

Immancabili, come ogni anno, le incursioni comiche sul palco di Dario Vergassola, che - come da tradizione del Festival - sottopone alcuni ospiti alle sue interviste impossibili.

SPAZIO GIOVANI LETTORI

Per lo spazio dedicato ai giovani lettori del Libro Possibile torna la serata stratopica in compagnia di Geronimo Stilton, il topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo per vivere insieme la sua ultima avventura: ‘Geronimo contro Tea’ (Piemme). I due fratelli si sfidano a caccia di scoop per l’Eco del Roditore. Geronimo Stilton – nato da un’idea di Elisabetta Dami – è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme, è diventata un fenomeno

18

globale con 182 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 Paesi.

Si prosegue con: ‘Diario di un sogno possibile' (Feltrinelli Kids), curato da Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e direttrice della comunicazione di Emergency, che in questo libro racconta ai più giovani la storia del chirurgo di guerra e fondatore di Emergency, con illustrazioni a colori di Marcella Onzo; ‘La Repubblica dei Gabbiani’ di Paolo Comentale, scrittore di storie per bambini e direttore artistico del Teatro Casa di Pulcinella di Bari; ‘Il Signor non si sa’ (La Meridiana), bizzarra storia di uno strano signore che va a caccia della sua identità, scritto da Chiara Liuzzi. Il filosofo Armando Massarenti presenta il libro per ragazzi ‘Aristotele, amico mio’ (ELI edizioni).

“PREMIO LIBRO D’ARTISTA” – Prima edizione

La Fondazione Pino Pascali, nell’ambito del Libro Possibile 2023, presenta la prima edizione del “Premio Libro d’Artista”, dedicato a una delle più suggestive espressioni di creatività contemporanea, che ha rappresentato nel tempo – e rappresenta ancora oggi – un’affascinante manifestazione delle attitudini più autentiche degli artisti che, dalle

Avanguardie storiche in poi, si sono cimentati in questa particolare produzione. A partire dalla prima metà del Novecento, il libro d’artista è stato considerato un nuovo ulteriore mezzo di sperimentazione estetica di grandi rappresentanti dell’avanguardia come: Bruno Munari, Fortunato Depero, Dieter Roth, Edward Ruscha, Vincenzo Agnetti. Alla luce dell’importanza sempre crescente di questa forma espressiva, la Fondazione Pascali ha ritenuto doveroso istituire un premio legato al libro d’artista, andando a insignire Vito Capone, pittore e “scultore della carta”, tra i più prolifici autori pugliesi contemporanei a livello nazionale e internazionale, che dagli anni Ottanta del Novecento conduce una peculiare ricerca su questo medium. Il riconoscimento verrà consegnato all’artista nella giornata inaugurale del Festival “Il Libro Possibile”, il 5 luglio, da Stefano Zorzi e Giuseppe Teofilo, Presidente e Direttore della Fondazione Pascali.

Al Festival 2023 ci saranno ancora tanti altri nomi, ne citiamo solo alcuni qui di seguito e in ordine alfabetico:

Mario Benedetto

Luciana Coluccello

Annalisa Corrado e Rossella Muroni

Greta Cristini

Cosimo Damiano Damato e Simona Molinari

Lorella Di Biase

Costanza DiQuattro

Fabrizio Fergola

Malena

Giuseppe Mandrakino Ninno

Ivo Mej

Stefania Mola

Anna Pericle

Emilio Targia

Valeria Tomassini

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.