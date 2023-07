Seconda serata Libro Possibile 2023: tutti gli ospiti da Pier Ferdinando Casini a Dario Vergassola

Ignazio La Russa pensa positivo con Il Libro Possibile 2023. Invitato a parlare delle ‘Sfide del domani’, il presidente del Senato il 6 luglio 2023 a Polignano a Mare (BA), partecipa alla XXII edizione del Libro Possibile 2023, con un intervento ispirato al tema di quest’anno, ‘Penso Positivo’.

In dialogo con il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis, il presidente La Russa esplora gli scenari futuri nazionali e internazionali e affronta vari temi tra cui la guerra in Ucraina, l’economia, il rapporto con l’Europa, il PNRR, le riforme costituzionali, i rapporti di forza tra i poteri dello Stato, l’equilibrio tra maggioranza e opposizioni e i profondi mutamenti attesi nei prossimi anni. Introduce l’incontro Fabrizio Tatarella, vice presidente della Fondazione Tatarella.

L’omaggio a quell’inno pop alla speranza, pubblicato 30 anni fa da Jovanotti, fa da traccia alla XXII edizione del Libro Possibile 2023 diretta da Rosella Santoro, che propone un assortito coro di voci nei vari campi del sapere sul tema ‘Penso Positivo’. Per nove serate gli ospiti, con i loro libri, si alternano sui palchi di Polignano a Mare e Vieste per stimolare un dibattito pubblico sul nostro futuro, dai toni fiduciosi e costruttivi.

Nella seconda serata di programmazione a Polignano a mare, ‘un’onda che viene e che va’ di ospiti investe le piazze #iLP23, a ingresso gratuito. In piazza Aldo Moro è possibile prenotare un posto a sedere con una cifra simbolica, il cui ricavato va in beneficenza.

Le location sono: piazza Aldo Moro, piazza San Benedetto, piazza dell’Orologio, Terrazza dei tuffi, Museo Pino Pascali e Il Libro Possibile Caffè.

Eventi piazza Aldo Moro

Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa e il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro si confrontano sull’attualità politica del nostro paese, facendo un punto sull’operato del governo in

carica, seguendo il filo narrativo delle loro più recenti pubblicazioni: ‘Le catene della destra”, di Cerasa (Rizzoli) e 'Confessioni di un ex elettore' di Padellaro (Paper First). Il primo è un saggio feroce ma costruttivo sulla destra italiana, per capire quali sono oggi quelle “catene” che rischiano di tenere il Paese ancorato al suo passato. Un libro stampato prima della vittoria di Giorgia Meloni, ma che comunque non fa sconti a nessuno anche tra i nomi di chi è attualmente al Governo. ‘Confessione di un ex elettore’ cerca di comprende le più diffuse pulsioni – razionali, irrazionali, rabbiose, beffarde, ingenue – di quella metà della popolazione italiana che non è andata al voto alle ultime elezioni politiche. Si sofferma, sullo sgomento di chi dopo aver votato per una vita a sinistra un brutto giorno si risveglia fan di Giorgia Meloni. Modera il giornalista di Skytg24 Fabio Vitale.

Spazio all’economia con l’incontro a due voci tra Carlo Cottarelli e Mariangela Pira. L’economista, da poco dimessosi dall'incarico pubblico di senatore, partecipa con le sue 'Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia’ (Feltrinelli). Mariangela Pira, giornalista professionista, conduttrice della rubrica Business su SkyTg24, presenta il suo libro ‘Effetto Domino. Come il mondo globale influenza le nostre tasche’ (Chiarelettere). Nel libro, Carlo Cottarelli racconta sette grandi sogni, portati avanti da riformisti visionari, uomini e donne capaci di avere la volontà di cambiare il mondo. Idee geniali che, messe a confronto con la realtà, hanno preso la direzione sbagliata: qualcosa è andato storto. Prova a far evitare il peggio invece il libro di Mariangela Pira che mette in guardia i lettori sulla crisi delle materie prime, sulle guerra del clima e transizione verde, che inevitabilmente incidono sulla nostra quotidianità. Presenta il giornalista Pierluigi Pardo, ma a non far tornare i conti, ci penserà il comico Dario Vergassola con la sua prima incursione sul palco, per sottoporre gli ospiti alle sue consuete ‘interviste impossibili’.

Attacco degli ‘ANonniMus’ a #iLP23 con Sabina Guzzanti. L’autrice si presenta al festival con la storia di un arzillo gruppo di hacker della terza età che combattono contro i robot. Regista, autrice e protagonista di successi teatrali, cinematografici e televisivi, Guzzanti è tornata in libreria con un romanzo distopico sull’IA che sorprende, diverte e fa pensare. ‘ANonniMus – vecchi rivoluzionari contro giovani robot’ è una commedia che ruota attorno a temi di grande attualità, tra cui spicca l'avvento dell’Intelligenza Artificiale.

Elogio dell'Armonia: dagli Antichi Greci a ChatGPT’ è il titolo del keynote speech di Giuseppe Stigliano. Armonia era la figlia di Ares e Afrodite, guerra e amore, figlia di due opposti apparentemente inconciliabili, nata per ispirare chi deve gestire le contraddizioni. La complessità della contemporaneità è tale da rendere indispensabile orientarsi tra gli opposti.

Come destreggiarsi tra l’istinto al luddismo e il salto acritico verso l’innovazione tecnologica? Come conciliare tutte queste contraddizioni? Come, se non risvegliando una memoria vecchia di millenni, che già gli Antichi Greci - che proprio da queste parti avevano stabilito le loro colonie - avevano intuito dovesse guidare gli uomini e le donne di buon senso? Come, se non tornando a coltivare e applicare l’armonia!

Eventi piazza San Benedetto

Pier Ferdinando Casini presenta ‘C’era una volta la politica’ (Piemme), quarant’anni di storia italiana, in 256 pagine fitte di aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze di un decano della Repubblica. ‘Oggi, dopo quarant’anni, - scrive l’autore - la romana Giorgia Meloni, orgogliosamente di destra, è diventata da qualche tempo la prima presidente del Consiglio donna del nostro Paese. È passata una vita ed è cambiato il mondo’’.

‘La sicurezza cibernetica per combattere i pericoli della rete’: se ne parla con Nunzia Ciardi vice direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN. Esperta del mondo digitale

delle sue regole e della sua cultura, da conoscere e usare con consapevolezza. È stata a capo della Polizia postale e delle Comunicazioni, massimo organo di Polizia nel contrasto al cybercrime. Ha avuto la direzione ed il coordinamento delle unità specializzate nella protezione delle infrastrutture critiche del Paese, in materia del cyber-terrorismo, nel contrasto alla criminalità cibernetica di tipo economico finanziario, contro la persona ed i minori. È autrice del libro ‘Con lo smartphone usa la testa’ (Sperling & Kupfer).

Diego De Silva, il giorno in cui è uscito il suo ultimo romanzo ‘Sono felice, dove ho sbagliato?’ (Einaudi) l’autore ha twittato la copertina del libro con la frase ‘Ognuno si fa le domande che può’. Un tweet in puro stile Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso creato dalla penna dell’autore napoletano, protagonista di ben sei libri e di una fortunata serie tv da record di ascolti interpretata da Massimiliano Gallo. Si preannuncia un appuntamento molto atteso quello con De Silva, ex avvocato, oggi brillante scrittore-drammaturgo e sceneggiatore napoletano che nell’ultimo romanzo racconta di un complicato caso di risarcimento per danni sentimentali.

Da Lolita Lobosco a Chicca Lopez, la scrittrice Gabriella Genisi presenta il suo ultimo romanzo ‘L’angelo di Castelforte’ (Rizzoli). L’autrice barese, celebre per aver creato l’amatissima commissaria di polizia Lolita, interpretato da Luisa Ranieri in una fiction Rai campione di ascolti, torna in libreria con un altro personaggio femminile tra i più apprezzati della scena noir italiana: Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei carabinieri.

Carmen Lasorella presenta ‘Vera e gli schiavi del terzo millennio’ (Marietti). Giornalista, anchor woman, autrice di reportage, conduttrice di programmi per le reti Rai, Lasorella debutta nella narrativa con il suo primo romanzo. Una storia di sentimenti e di diritti nell’era informatica. Una storia che senti con i cinque sensi, che fa pensare ed emoziona, che mette in primo piano una donna il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità.

Siamo a metà del ‘Secolo Verde’, quel periodo compreso tra il 1970, anno del primo Earth day, e il 2070 quando l'India dovrebbe raggiungere l'obiettivo ‘zero emissioni’. Il traguardo si avvicina e il cammino è faticoso ma siamo ancora in tempo per non trasformare la nostra epoca in un ‘secolo grigio o al peggio nero’. Lo scrive Francesco Rutelli nel suo ultimo saggio che presenta al Libro0 Possibile dal titolo ‘Il secolo verde’, pubblicato per SolferinoLibri.

Si parla del futuro del trasporto pubblico locale pugliese, nel dibattito animato da Andrea Gibelli, Giuseppe Vinella e Matteo Colamussi, presidenti di tre grandi aziende del settore, moderati dal direttore di Tgnorba 24, Enzo Magistà. Con l’imprenditore Vito Barozzi, invece si approfondisce il campo del restauro in Italia e dell’edilizia della sostenibilità, ma è ‘green’ anche il nuovo racconto per il teatro di Alfredo De Giovanni, che chiude gli appuntamenti in piazza San Benedetto: ‘Fatti albero’ (Radici future) narra di un intero paese che si mobilita per salvare un pino secolare dall’abbattimento prematuro.

Il fenomeno pugliese di TikTok, Giuseppe ‘Mandrake’ Ninno, youtuber che supera il mezzo milione di followers, racconta la sua storia da broker finanziario a star dei social con il libro ‘Imbarazzi: la famiglia di Mandrakino’, raccolta dei suoi personaggi e i video.

Tra gli eventi a piazza dell’Orologio e sulla Terrazza dei Tuffi segnaliamo:

Con il libro ‘Una Madre’ (Rizzoli), Vera Politkovskaja, giornalista e autrice TV, ha voluto ricordare al mondo intero la storia unica di una donna che non ha mai nascosto il suo dissenso per la politica di Vladimir Putin e che non ha avuto paura di denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia compiute da un ex ufficiale del Kgb diventato l’artefice di un minaccioso disegno imperiale. Al Libro Possibile presenta il libro ‘Una Madre’ la co-autrice Sara Giudice, inviata di Piazzapulita.

Sarah Maestri con ‘Stringimi a te’ (Garzanti) racconta al pubblico #iLP23 la sua storia di donna single che lascia tutto, anche la professione di attrice, per riuscire ad ottenere l’adozione di Alesia, bambina bielorussa incontrata per la prima volta nel giugno 2012, quando aveva poco più di otto anni.

Daniele Rielli propone una riflessione ragionata sulla gestione della più grande pandemia vegetale al mondo che ha colpito proprio la Puglia nel 2012: la Xylella. Il batterio killer ha letteralmente bruciato “senza fiamme” 21 milioni di esemplari, tra questi anche alberi millenari. Da qui il titolo ‘Il fuoco invisibile’ (Rizzoli) che Rielli presenta a #iLP23.

Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata dell’Università di Bari, parla del suo volume ‘Riuscirà il PNRR a rilanciare l’Italia?’ (Donzelli editore), testo sulle potenzialità e i limiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui principale debolezza - secondo l’autore- risiede nella mancanza di una visione unificante del futuro.

Il filosofo Armando Massarenti presenta il libro per ragazzi ‘Aristotele, amico mio’ (ELI edizioni).

La pagina pugliese del Libro Possibile 2023 porta alla scoperta dei tesori architettonici meno noti della regione con la ‘Puglia che nessuno conosce’ di Stefania Mola e a quella dei segreti culinari della tradizione affidati a Mina Micunco, consulente ambientale e autrice di “Puglia MInA” (Florestano). Non un semplice ricettario ma un manuale gustoso sulla storia e la cultura della Puglia. Autentiche storie condite con gli ingredienti della terra, in cui ritrovare il sapore dei ricordi e di nuovi slanci della vita.

Avvocato e docente, attualmente lavora per Laterza, Vito Introna presenta ‘Baresi nel cuore’, raccolta di racconti scritti da ventidue scrittori di Bari.

Stefano De Carolis è l’autore di L’infame legge che presenta assieme al rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, e al procuratore di Bari Roberto Rossi. Un lavoro di ricerca dell’autore che parte dalla fine dell’Ottocento e in quasi dieci anni di ricerche, dopo aver consultato più di ottomila documenti, ricostruisce le vicende che hanno portato alla nascita della malavita organizzata in Puglia.

Veronica Tomassini, giornalista e fine autrice, presenta il libro ‘L’inganno’, per la Nave di Teseo. La storia di una vana promessa d’amore, di un viaggio a Milano e di un viaggio interiore. Introduce Marco Garavaglia.

Con la presentazione del “Manuale pratico di comunicazioni radio marittime GMDSS”, il Comandante Francesco Tropiano offre un importante contributo per rafforzare e migliorare la sicurezza in mare degli operatori del diporto, in quanto il manuale rappresenta indubbiamente un valido ed efficace strumento.

Nella sale del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali, si parla invece di Arte per il pianeta (Meltemi Linee): la docente e critica d’arte Anna D’Elia racconta la riforma del pensiero attraverso le produzioni dei più grandi artisti contemporanei nell’incontro realizzato in collaborazione con la Fondazione Pino Pascali.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.