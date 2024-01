Libro Possibile, a Triggiano con le autrici Donatella Puliga e Silvia Panichi

Un viaggio nei luoghi di una Grecia che, seppur considerata “altra”, è ancora in grado di evocare l’intreccio tra il mito, l’arte e le sue memorie, al centro di un nuovo appuntamento del Libro possibile winter.

L’incontro con le autrici Donatella Puliga e Silvia Panichi è fissato per venerdì 2 febbraio, alle ore 11, a Triggiano, presso l’Auditorium dei “Licei Cartesio”.

L’incontro sarà moderato da Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival Il libro possibile. Interverranno Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima, Maria Morisco, Dirigente scolastico Licei Cartesio e gli studenti dei Licei Cartesio di Triggiano.

Taranto, Cuma, Ischia, Paestum, Siracusa, Megara Iblea e Selinunte sono solo alcune delle preziosissime tappe menzionate nel viaggio compiuto in Grecia e fuori dalla Grecia dalle autrici Donatella Puliga e Silvia Panichi, il cui intento è quello di condurci alla scoperta di importantissimi luoghi d’arte e di bellezza dove hanno abitato eroi, dèi, poeti e artisti.

Attraverso un approccio scientifico e narrativo insieme, le due autrici ripercorrono i momenti topici di un passato che, nella sua dinamicità, ha tanto ancora da insegnarci. La loro analisi ricca e sfaccettata, appassionata e appassionante, ci traghetta in un mondo non poi così tanto antico, in cui la descrizione dei siti archeologici, unita alla ricostruzione di miti, leggende e vicende storiche, restituisce lo straordinario significato che le terre del Mediterraneo possiedono.

Donatella Puliga ha insegnato Civiltà classica e Letteratura latina all’Università di Siena. Da sempre interessata alle permanenze di moduli classici nella società contemporanea e alle emozioni antiche, collabora ora con “La Lettura”, inserto culturale del “Corriere della Sera”.

Silvia Panichi, antichista di formazione, archeologa e storica dell’arte, si occupa in particolare della trasmissione di temi e modelli classici nell’arte moderna. Dal 2008 al 2013 è stata assessora alla Cultura del Comune di Pisa.

Appuntamento quindi a venerdì 2 febbraio alle ore 11 a Triggiano.

L’ingresso è gratuito. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Libro possibile (www.libropossibile.com) e al numero 391 422 26 46.