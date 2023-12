Like a Jazz a Mola di Bari con otto concerti

Prenderà avvio il 23 dicembre, per poi concludersi il 29 febbraio, la nuova stagione di eventi a cura dell’Associazione Culturale Like a Jazz, patrocinata e sostenuta dal Comune di Mola di Bari con il supporto di Autoclub Group. Atto conclusivo del progetto triennale “La Quarta Parete” della Like a Jazz, questo calendario di appuntamenti – otto in totale – con la direzione artistica di Lisa Angelillo, animerà il Teatro Van Westerhout e il Palazzo Roberti di Mola di Bari e comprenderà due concerti – Paolo Daniele e Lisa Angelillo –, la seconda edizione del Festival di Stand Up Comedy, e le presentazioni di due libri – Stefano Reali e Gianfranco Vergoni – organizzate in collaborazione con la Libreria Culture Cafè di Mola di Bari.

Si comincerà sabato 23 dicembre al Teatro Van Westerhout (ore 21:00) con “Winter Breath”, concerto del compositore e polistrumentista Paolo Daniele. Fulcro del concerto sarà l’armonica, musica che nasce dal respiro, strumento di elezione da suonare in inverno accanto al camino. È proprio con questo spirito di partenza, infatti, che il Maestro Paolo Daniele si produrrà in temi amabili che sono patrimonio della musica pop/classica/jazz con le sue armoniche e al pianoforte. Compagno di viaggio, come sempre, il chitarrista Nicola Lepore oltre a Aldo Nardelli al sintetizzatore. L’ospite straordinaria della serata, inoltre, sarà Lisa Angelillo, che porterà con la sua voce lo spirito natalizio al concerto.

Si resterà in ambito musicale per il secondo evento, previsto per domenica 28 gennaio al Teatro Van Westerhout alle ore 20:00, con “S.T.O.P. - Sentire Tutto Ostinatamente Perduto”, concerto di Lisa Angelillo che, come di consueto, spazierà tra parola cantata e recitata. I contenuti di “S.T.O.P.” saranno svelati durante la serata che vuole porsi come manifesto pacifico-pratico antiviolenza, in ogni sua forma ed espressione. Ospiti d'onore saranno Russell Russell e il Maestro Stefano Reali, oltre ai membri della storica Sense of Life Band di cui Angelillo è lead voice da più di trent'anni e ad altri colleghi e amici uniti dall'irrefrenabile bisogno di fermarsi.

Il giorno successivo, lunedì 29 gennaio presso il Palazzo Roberti (ore 18:30), in programma il primo dei due incontri letterari organizzato in collaborazione con la Libreria Culture Cafè di Mola di Bari. Protagonista di giornata il regista, compositore e scrittore Stefano Reali che presenterà il suo “Shakespeare Ænigma” (Florestano Edizioni) dialogando con Lisa Angelillo in un appuntamento che vedrà anche intervenire la poetessa Lucia Diomede. Al centro delle vicende del romanzo c’è John Florio, un giovane letterato italiano di madre inglese che, sul finire del ‘500, decide di tornare a Londra, dove è nato, per conquistare agi e rispetto nell’ambiente culturale Elisabettiano. Traducendo e riadattando in inglese le più belle novelle italiane del cinquecento e i classici greci e latini, John scrive opere teatrali di un tale successo, che per lui diventa pericoloso firmarle con il suo nome, visto che è un ricercato dall’Inquisizione. Non avendo il coraggio di rischiare, John chiederà al giovane attore semianalfabeta William Shakespeare di firmare i suoi drammi al posto suo, facendo di lui un Poeta Immortale, ma condannando se stesso all’oblio, per sempre.

Partirà a febbraio, invece, la seconda edizione del Festival di Stand Up Comedy che vedrà protagonisti alcuni dei più importanti stand up comedian della scena italiana. Quattro appuntamenti imperdibili, dunque, si alterneranno sul palco del Teatro Van Westerhout durante tutto il mese con apertura affidata, sabato 3 febbraio alle ore 21:00, alle tragicomiche contraddizioni di “Verità comode” dell’attore, sceneggiatore, fumettista e podcaster Daniele Fabbri. La settimana successiva – domenica 11 febbraio, ore 20:00 – sarà la volta di “Drama Queen”, dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo da Laura Formenti, autrice, attrice e performer. Sabato 17 febbraio alle 21:00, invece, spazio al punto di vista satirico sull’attualità dell’attore Paolo Faroni con il suo “Perle ai porci” (produzione Blusclint). Il festival, infine, si concluderà sabato 24 febbraio (ore 21:00) con il flusso di coscienza di “Terapia d’urto” dell’attrice, regista e autrice Chiara Becchimanzi.

Ultimo appuntamento di questo ricco e variegato cartellone targato Like a Jazz, sarà il secondo incontro letterario previsto per giovedì 29 febbraio alle ore 18:30 presso il Palazzo Roberti con la presentazione di “Il cielo d’erba” (Longanesi), esordio letterario del ballerino, cantante e attore Gianfranco Vergoni. Il romanzo ruota attorno alle vicissitudini di Francesco e Viola, due persone che si sono trovate e sposate. Ma l’idillio dura poco, la loro relazione si costruisce su ansie, patemi, fughe e ritrovamenti fino a un litigio molto violento durante il quale viene alla luce il motivo fondante della costante infelicità di Viola: lei si sente di essere un uomo e ha deciso di intraprendere il processo di transizione di genere. A dialogo con l’autore ci sarà Lisa Angelillo, con un intervento della Dr.ssa Marina Marini che verterà sulla “discriminazione di genere nel linguaggio contemporaneo”.

Sabato 23 dicembre ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

“Winter Breath” - Paolo Daniele in concerto

Con Aldo Nardelli, Nicola Lepore e la partecipazione di Lisa Angelillo

Ingresso a pagamento: platea euro 10/8 - palchi I ordine euro 10 - palchi II ordine euro 8/6 - loggione euro 6 | ridotti Under 25 euro 5 - Over 65 euro 8

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/Musica/14704/winter-breath-paolo-daniele-in-concerto

Domenica 28 gennaio ore 20:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

“S.T.O.P. - Lisa Angelillo in concerto

ospiti d’onore della serata Russell Russell ed il Maestro Stefano Reali

Ingresso a pagamento: platea euro 9,90- palchi I ordine euro 9,90 - palchi II ordine euro 9,90/7,90 - loggione euro 7,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 7,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/Musica/14834/stop-lisa-angelillo-in-concerto

Lunedì 29 gennaio ore 18:30

Palazzo Roberti | Piazza XX Settembre 60/62 - Mola di Bari

Presentazione del libro “Shakespeare Ænigma” di Stefano Reali

Ingresso libero

Sabato 3 febbraio ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL DI STAND UP COMEDY - Daniele Fabbri in “Verità Comode”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/Teatro/14740/verita-comode-daniele-fabbri

Domenica 11 febbraio ore 20:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL DI STAND UP COMEDY - Laura Formenti in “Drama Queen”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/Teatro/14741/drama-queen-laura-formenti

Sabato 17 febbraio ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL DI STAND UP COMEDY - Paolo Faroni in “Perle ai Porci”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/Teatro/14742/perle-ai-porci-paolo-faroni

Sabato 24 febbraio ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

II FESTIVAL di STAND UP COMEDY - Chiara Becchimanzi in "Terapia d’Urto”

Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/Teatro/14746/terapia-durto-di-chiara becchimanzi

Giovedì 29 febbraio ore 18:30

Palazzo Roberti | Piazza XX Settembre 60/62 - Mola di Bari

Presentazione del libro “Il Cielo d’Erba” di Gianfranco Vergoni

Ingresso libero

Like a Jazz 333.9571734 - Call Center prenotazioni 06.0406

Biglietteria online https://www.diyticket.it/organizers/841/ass-cult-like-a-jazz