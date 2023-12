“Little monsters - unveiling the unseen inner shadows” di Cleliamente

Cleliamente, in associazione con Aendör Studio, è lieta di annunciare la sua mostra personale “LITTLE MONSTERS - Unveiling the unseen inner shadows”, curata da Amaride Ferrante, coordinata da Maria Chiara Addabbo, che sarà inaugurata il 12 Gennaio, 2024 alle ore 19:00 presso Aendör Studio, Bari.



La mostra “LITTLE MONSTERS” giungerà al termine il 19 Gennaio, 2024, alle ore 19:00, con un panel di discussione condotto da esperti psicologi, offrendo approfondimenti in tema di salute mentale.



“LITTLE MONSTERS" è un affascinante esperimento digitale che penetra nell'intimo esplorando il degrado interiore attraverso l'espressività di volti e corpi umani. Ogni opera rappresenta simbolicamente una trasformazione scaturita dall'indignazione: un invito ad esplorare ed accettare le sfaccettature più oscure della nostra umanità. Nello sviluppo del progetto di Cleliamente troviamo l’esagerazione di forme, colori e significati per celebrare la potenza della mente ed esorcizzare le forze più distruttive dell'animo umano, come il critico interiore, l'auto-sabotaggio, la coazione a ripetere, la depressione e la fuga dalla vera identità e immagine del corpo.



"LITTLE MONSTERS" non è solo un'esposizione artistica, ma un viaggio nell’inconscio attraverso l’unione di arte, psicoterapia e identità intersezionale: l’arte è il mezzo, la psicoterapia è il percorso e l’identità è lo spazio di esplorazione dell’io nelle sue infinite sfaccettature. La mostra diviene un invito intimo ad umanizzare, normalizzare ed amare i nostri “piccoli mostri” interiori attraverso l’integrazione delle ombre, nonché l’unione tra conscio ed inconscio.



“LITTLE MONSTERS” - INAUGURAZIONE

12 Gennaio, 2024 | ore 19:00



Via Giuseppe Davanzati Forges, 9, Bari