Lo showman Raffaello Tullo in scena in ‘'Contrattempi moderni’' al teatro S. Cuore di Gioia del Colle

CONTRATTEMPI MODERNI di Alessandro Clemente, Alberto Di Risio e Raffaello Tullo con RAFFAELLO TULLO e Regia Alberto Di Risio

“Contrattempi Moderni” racconta una storia moderna. Una storia fatta di tecnologia, telecomandi, ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare. Il protagonista si sveglia dopo la prima notte trascorsa nella sua nuova casa, modernissima e tecnologica. Ci sono ancora scatoloni da svuotare e oggetti da mettere a posto.

A fargli compagnia, il suo pappagallo impiccione e dispettoso. La sua giornata è scandita da continui messaggi vocali della sua compagna che annuncia il suo imminente arrivo per pranzo, insieme ad una cordata di amici e parenti.

A lui il compito di mettere tutto in ordine e preparare un pranzo, prima del loro arrivo. Ma la casa gli si rivolta contro e la tecnologia si diverte a sgambettarlo.

La preparazione del pranzo finisce, quindi, col trasformarsi in un’autentica epopea, rocambolesca e tragicomica. Fra telecomandi, aspirapolveri danzanti, specchi dispettosi, orologi parlanti, frigoriferi straripanti, password improbabili e pubblicità invasive, il protagonista si trova a dover fare i conti con gli innumerevoli “contrattempi”, figli di una modernità estrema e fuori controllo.

Una divertente physical comedy dal sapore internazionale che, attraverso l’uso creativo di schermi e dispositivi, e con un ritmo incalzante, racconta il rapporto malsano fra uomo e tecnologia. Un uomo spersonalizzato, solo, in grado di specchiarsi solo nei “black mirror” dei suoi dispositivi e che non è più in grado di riconoscersi.

Cos’altro potrebbe andar storto al protagonista ?

Al Cineteatro S. Cuore di Gioia del Colle!

Cineteatro S. Cuore, Via Giuseppe di Vittorio, 86

31 marzo 2023

POSTO UNICO NUMERATO (20 euro)

Apertura porte ore 20.30

Sipario ore 21.00

info: 3289634515