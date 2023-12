Lo spettacolo 'La sorella migliore' apre la stagione di prosa del Teatro Vignola

Sono nove i titoli che compongono la stagione di prosa 2023 - 2024 del Comune di Polignano organizzata in collaborazione per il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco del Teatro Vignola arriveranno quest’anno Vanessa Scalera, Giorgio Marchesi, Mario Incudine, Raffaello Tullo, Davide Mancini, Peppe Servillo con Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, Antonella Carone e ancora Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque.

La campagna abbonamenti partirà il 9 dicembre per i titolari degli abbonamenti della stagione 2022/2023 che vorranno rinnovare la sottoscrizione del nuovo abbonamento, mentre i nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 18 dicembre al botteghino del Teatro Vignola negli orari di apertura. La vendita del biglietto singolo per il primo spettacolo si aprirà invece il 3 gennaio, mentre le vendite dei biglietti per le singole recite degli spettacoli saranno in vendita dal giorno successivo all’ultima rappresentazione al botteghino del Teatro Vignola e online su www.multisalavignola.it.

La prima a calcare il palco del Teatro Vignola il 12 gennaio sarà Vanessa Scalera in un lavoro di Filippo Gili (suo compagno nella vita): La sorella migliore, con Daniela Marra, Giovanni Anzaldo, Michela Martini, la regia di Francesco Frangipane. Intenso e appassionante dramma familiare, tra senso di colpa e rimorso in un mix di sentimenti e riflessioni.

Il 18 gennaio invece sul palco del Teatro Vignola arriva Giorgio Marchesi con Il fu Mattia Pascal, dal romanzo di Luigi Pirandello, per la regia dello stesso Marchesi e di Simonetta Solder, con musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli.

La stagione prosegue il 1° febbraio con Mimì da Sud a Sud sulle note di Domenico Modugno, spettacolo di e con Mario Incudine con la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino. Mentre il 23 febbraio sul palco del Teatro Vignola ci sarà Raffaello Tullo in Contrattempi Moderni, un rocambolesco one man show di teatro fisico e visuale, in cui l’eroe tecnologico si barcamena con mille vicissitudini che renderanno la preparazione del pranzo con i suoceri un'esilarante, tragicomica, odissea personale.

Il 1° marzo Davide Mancini porta in scena Costante, la Nuvola, un viaggio nel mondo del ciclismo: a raccontare le vicende epiche è il primo campionissimo, Costante Girardengo, che si materializza davanti a un giovane giornalista, incaricato di scrivere un articolo sugli scandali del ciclismo moderno; recatosi a un museo della bicicletta per recuperare informazioni, “incontrerà” Girardengo e, grazie ai suoi racconti avventurosi, non riuscirà più a screditare il ciclismo e finirà invece per innamorarsene.

Il 14 marzo in scena ci sarà Antonella Carone con 88 Frequenze un racconto su Hedy Lamarr, diva dell’epoca d’oro di Hollywood, definita più volte come “la donna più bella del mondo”, che nel giugno del 1941 presentò all’ufficio brevetti americano un complicato sistema di comunicazione segreta per evitare che i siluri della marina americana venissero intercettati dai nazisti. Un racconto tutto d’un fiato che fa riflettere sul rapporto tra identità e immagine e su quanto sia complesso esprimere la molteplicità di ciascuno di noi in un mondo dove sembra si possa credere solo a un personaggio alla volta.

Subito dopo, il 20 marzo, Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque porteranno in scena Stai Zitta! dal libro di Michela Murgia uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio. Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgere nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”!

Gli ultimi due appuntamenti con la prosa a Polignano prevedono altri due grandi nomi sul palco del Vignola. L’11 aprile è il turno di Peppe Servillo in L’anno che verrà con Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Un tentativo di rileggere i brani di Lucio Dalla sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia.

Chiude la stagione, il 26 aprile, Quanto Basta, lo spettacolo che ha visto il debutto di successo di Alessandro Piva nella regia teatrale con in scena Paolo Sassanelli e Lucia Zotti (attrice barese nota anche al grande pubblico della tv come la simpatica madre di Imma Tataranni). Una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina. Un atto unico in cui Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e ore il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi.

