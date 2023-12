Ruvo di Puglia si accende con “Luci e suoni d’artista – il festival"

Giovedì 7 dicembre alle 20.30 in Piazza Matteotti a Ruvo di Puglia, con l'accensione delle sculture luminose realizzate anche quest’anno nei laboratori partecipati, sarà inaugurata l’edizione numero otto di “Luci e suoni d’artista – il festival", il progetto di arte pubblica partecipata realizzato dal Comune di Ruvo di Puglia con il sostegno di Regione Puglia e in collaborazione con Bass Culture.

L'accensione delle luci di questa ottava edizione sarà accompagnata da un rito collettivo e performativo sotto la guida degli attori della Compagnia Teatrale Kuziba con la collaborazione del coreografo Giulio De Leo e dell'attrice Raffaella Giancipoli, della Corale Polifonica Cantatore di Ruvo Coro Festival con il coro di voci bianche della Scuola dell'infanzia Peter Pan e quelle del II Circolo San Giovanni Bosco. A seguire la BirtBandBand accompagnerà lungo il percorso un serpentone di bambini, farfalle luminose, creature fantastiche e persone alla scoperta delle luci fino a largo Cattedrale dove partirà l'esibizione del dj TUPPI in un omaggio ai 50 anni della musica hip hop.

Durante l'accensione sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio gestita dalla Pro Loco in piazza Matteotti con una esibizione dell'associazione Roller Rainbow Ruvo.

Alle 19 nell'atrio del Museo del Libro a Palazzo Caputi ci sarà la restituzione di Corpografico, evento conclusivo dell'omonimo laboratorio della Compagnia Menhir realizzato nell'ambito dell'azione O.P.E.N. - Le Case Speciali dei Ragazzi e delle Ragazze, progetto selezionato CON I BAMBINI nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, capofila Progetto Città Coop. Soc.

Alle 19.30 nella Chiesa del Carmine il coro delle classi quinte del I C.D. "Giovanni Bovio" si esibirà in Auguriamoci Buon Natale.

Partecipano agli eventi le associazioni della rete LINEA Comune Ruvo di Puglia.

Dal pomeriggio visite guidate a cura di Pro Loco Ruvo di Puglia, edizione speciale dei mercatini dell'artigianato artistico organizzati dal Biodistretto delle Lame nel centro storico fra via Cattedrale, largo Cattedrale e via monsignor Bruno, postazioni food in piazza Orologio.

Dalle 22 invece dj set organizzati dai titolari dei club sui corsi cittadini Karibu con Music On Dj set Piers e Caffè 79 con Bonnie Valentine.

Titolo dell’edizione di quest’anno è ‘Stay human! Restiamo umani’, una dedica alla pace che cita la celebre frase del pacifista Vittorio Arrigoni. Pace come pratica quotidiana e disponibilità alla convivenza tra diversi il tema dell’edizione di quest’anno.

L'itinerario luminoso, ideato e progettato dal direttore artistico Vittorio Palumbo con Ivan Iosca è stato realizzato attraverso la collaborazione di artisti, artigiani, imprese, persone di tutte le età, anche adolescenti che hanno partecipato ai laboratori.

La ricerca di questa edizione si sofferma sulla presenza nell'arte, nella mitologia e nella letteratura di Creature fantastiche: sirene, satiri, draghi, centauri, fenici, unicorni, basilischi, cavalli alati, grifoni e minotauri. Le creature fantastiche – come scrive Shaun Tan illustratore e scrittore australiano - sono momenti di speranza, di significato senza restrizioni, qualcosa di nuovo che emerge in un mondo dissonante, un monito che la vita (e il bisogno artistico) troverà sempre un proprio percorso anche in un mondo in cui la guerra è tornata ad essere la cifra delle relazioni fra i popoli e la pace necessita di uno spazio vero innanzitutto dentro ciascuno di noi.

Luci e Suoni d’Artista ha il sostegno di Regione Puglia attraverso Teatro Pubblico Pugliese e si avvale quest'anno della collaborazione di Bass Culture, già partner del Comune dal 2022 per Talos Festival.

Collaboreranno alla serata le associazioni Cultura et Memoria, Ruvo Soccorso, Associazione Nazionale Carabinieri e Polizia di Stato.