Al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle Luciana De Palma con il suo libro “Piccoli inconvenienti prima della felicità"

Un nuovo appuntamento della rassegna letteraria Libriamoci è in programma il 29 dicembre al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle. Il cartellone di incontri, organizzato dalla Fondazione Vittorio Bari ospiterà, a partire dalle 19, Luciana De Palma per la presentazione del suo libro “Piccoli inconvenienti prima della felicità" ((Les Flaneurs Edizioni).

A dialogare con l’autrice sarà Mariella Sivo in una serata letteraria che arricchisce il calendario di appuntamenti con protagonisti scrittori del panorama pugliese, in programma per due giovedì al mese presso la nuova sede della Fondazione Vittorio Bari. “Libriamoci” è infatti il titolo della rassegna letteraria ideata e organizzata dalla fondazione intitolata al noto cantate lirico a cui Palo del Colle diede i natali.

In “Piccoli inconvenienti prima della felicità" ha solo cinque o sei anni Titina quando sente dire dalla sua vicina di casa che morirà con l'ago in mano. Eppure nessuno prima di allora l'aveva mai vista cucire. Lei, piuttosto, è convinta di morire da maestra in pensione anche se è stata costretta a lasciare la scuola per un anno. Nata all'alba della prima guerra mondiale, vive i dissidi di un secolo feroce, gli orrori e le attese delle notizie dal fronte, le gioie dei figli e i dolori delle grandi perdite. Orgogliosa e spavalda, Titina si rimbocca le maniche e lotta per ogni sua singola conquista, anche quando i sogni cambiano di fronte alle esigenze della vita. Anche quando l'età avanza e l'oblio inizia a prevaricare sulla memoria. Lei prende carta e penna per segnare date, nomi, avvenimenti da raccontare ai nipoti affinché qualcosa di lei resti anche quando non ci sarà più.

Luciana De Palma è nata nel 1976 a Corato (BA), laureata in Scienze dell’Educazione e in Scienze della Formazione Primaria, insegnante di sostegno nella scuola primaria. Scrive poesia dall’età di quindici anni. Le sue poesie sono state pubblicate nelle antologie ‘Delos, isola di Apollo’, Laterza ed., 1997 e ‘Mons Aureus’, edita a Belgrado nel 2008, ‘Poetry world 2011’ (India), sulle riviste di letteratura ‘Carta International de Poesia’ (Venezuela), ‘Kafla’ (India) e ‘Kritya’ (India). Nel 2002 porta alle stampe la sua prima raccolta di poesie dal titolo “La candela rossa”, edita dalla casa editrice indiana IICCA, India, in italiano e testo inglese a fronte.

Nel 2007 pubblica con la casa editrice Secop Edizioni la seconda raccolta di poesie, “Risacche” che è tradotta in serbo e presentata in occasione del Festival Internazionale degli Scrittori di Belgrado, nel 2008. Nel 2012 pubblica la terza raccolta di poesie “Sassi e comete”, edita dalla casa editrice Lineeinfinite. Nel 2016 vede la luce il suo primo romanzo “Il melograno”, Città del Sole ed. Nel 2019 pubblica il secondo romanzo, “Il mulino blu”, Florestano ed. Nel 2020, insieme ai poeti Federico Lotito, Alberto Tarantini e Nico Mori, pubblica ‘Atti pandemici, quattro spiriti in quarantena’, opera di poesie e prose autoprodotta. Nel 2021 pubblica per Besa editrice un racconto che sarà inserito nella raccolta di racconti “C’era una nota in Puglia”. Collabora con riviste letterarie, sia cartacee che on-line, recensendo romanzi. Nel 2022 pubblica il terzo romanzo “Piccoli inconvenienti prima della felicità”.

È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a direzione@ fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477