Domenica 29 ore 10.15 appuntamento con “I Luoghi dell’Arte: la Pinacoteca Metropolitana di Bari”. Ci soffermeremo nel particolare sulla sezione medievale (sculture dei secc. XI-XV, icone pugliesi dei secc. XII-XIV) e sulla sezione rinascimentale comprendente i dipinti veneti provenienti da chiese della regione (sono presenti opere di Antonio e Bartolomeo Vivarini, Giovanni Bellini, Paris Bordon, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto); dipinti pugliesi dei secc. XV-XVI (Tuccio d’Andria, Costantino da Monopoli, Andrea Bordone).

Costo: 10 euro (visita guidata) + 5 euro (intero) di ingresso alla Pinacoteca - (VISITA GRATUITA PER I BAMBINI E BIGLIETTO RIDOTTO ALLA PINACOTECA PER I GIOVANI TRA I 18 E 25 ANNI)

Punto d’incontro: Palazzo della Provincia (Via Spalato n.19 – Lungomare Nazario Sauro n. 27)



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti