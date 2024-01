Magia a cena con Cripton magic

È magia!

Quest’anno il vero regalo è l’occasione di vivere una magia! Nel vero senso della parola. Giovedì 11 gennaio potrai scegliere di vivere ed amare uno spettacolo unico di illusione, mentalismo e prestigio. @criptonmagic e Renata sapranno stupirti con grandi illusioni, trucchi ed avvenimenti inspiegabili ed entusiasmanti...semplicemente magici!

Saranno ore di puro coinvolgimento ed adrenalina, mistero e suspense, stupore e tanto gusto con il menù creato ad hoc per questo evento.



Menù completo dall’antipasto al dolce a 35 euro ad adulto!

Antipasti

Panfocaccia con rape e pomodoro secco

Capocollo nostrano e ciliegia di bufala

Polpetta di Praga e agrodolce

Salmone alla barbabietola e crunch di polenta

Sfera di tonno fresco su avocado

Velo di spada e polvere di lime

Primo piatto

Fregola, datterino giallo, stracciatella affumicata al the verde, bacon croccante

Secondo piatto

Medaglione di manzo, vellutata di patate e novelle arrosto

Dessert

Sfera al cioccolato su fondo biscottato al cocco

Tutte le bevande ed i vini inclusi!



Prenotazione obbligatoria chiamabdo allo 0808806355

In collaborazione con Music Village Group



#panacea #modugno