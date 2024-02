Magia a cena con menù alla carta da Panacea

Credere a cosa? La vita è alchimia e…illusione, l’insieme di tutto ciò che succede mentre programmiamo di fare altro.

Solo il modo di vivere le emozioni è nostro, ci appartiene e lo scegliamo.

Ma che c’entra con la magia? Forse niente. Da Panacea Ristorante arriva una serata unica con illusione e magia, alchimia nel gusto e bellezza: Cripton Magic e Renata sono pronti a stupirti!



Vederlo dal vivo è tutta un’altra cosa. Metti in discussione le tue certezze, lasciati stregare ed accette una sola certezza: la cucina di Chef Eros saprà conquistarti in una sala informale, calda e spaziosa.

Cena spettacolo con menù alla carta riservata per un massimo di 60 ospiti. Prenota allo 0808806355 o sul nostro sito Internet



In collaborazione con Music Village Group



