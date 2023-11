'La magia di San Nicola', spettacolo per famiglie al Teatro Piccinni

quattro spettacoli in matinèe per le scuole il 5 e 6 dicembre (in doppia replica alle 10.00 e alle 11.30) e il 6 dicembre alle 18.30

Quando Dal 05/12/2023 al 06/12/2023 quattro spettacoli in matinèe per le scuole il 5 e 6 dicembre (in doppia replica alle 10.00 e alle 11.30) e il 6 dicembre alle 18.30

Il 6 dicembre alle 18.30 al Teatro Piccinni di Bari è in programmazione lo spettacolo per famiglie “La magia di San Nicola” con la regia di Paolo Comentale, per la stagione teatrale “Altri Mondi” del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’appuntamento sarà preceduto da ben quattro spettacoli in matinèe per le scuole il 5 e 6 dicembre (in doppia replica alle 10.00 e alle 11.30). Punto di partenza della messa in scena sono le più celebri leggende fiorite in ambiente medievale su San Nicola, patrono della città di Bari e noto per i suoi miracoli in tutto il mondo.

Tre fanciulle povere sono destinate a una triste fine. San Nicola giunge in soccorso donando loro una ricca dote. Tre bambini in cerca di aiuto incontrano un oste che, suggestionato da un perfido diavolaccio, prima fa finta di accoglierli per poi ridurli in polpette. Anche questa volta San Nicola interviene riportando i piccoli alla luce. In più il Santo dona loro la gioia di vivere: i bambini appena miracolati, cantano e ballano in piena allegria. Aziz, un giovane mozzo, salva l’equipaggio e il Santo salva la sua vita. Lo spettacolo pone al pubblico di ogni età una serie di domande: Che cos'è la santità per i bambini? Il Santo è una persona eccezionale? Perché in un mondo che dice di amare tanto i fanciulli solo un miracolo può salvare loro la vita?

Info: https://www. teatropubblicopugliese.it/ comuni-rassegne/la-magia-di- san-nicola-2/