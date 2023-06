Magic retro' show con Simone Mone Monè per 'Teatro sul tetto'

Per il terzo ed ultimo appuntamento di Teatro sul Tetto, con cui si chiude anche la settima stagione della Ludoscuola BimBumBam,

TEATRO SUL TETTO diventa IL CIRCO SUL TETTO

con il fantasmagorico SIMONE MONE MONE'

con il suo spetacolo MAGIC RETRO' SHOW

RETRO' SHOW è

Uno spettacolo per il quale l’artista creatore si è ispirato ad un intrattenimento genuino e di altri tempi, di qui lo show trae il titolo: Retrò.

Mone-Monè, personaggio solista nei panni di un clown scapigliato d’altri tempi, ci porterà nel mondo del circo classico, in cui come onemanshow diventerà funambulo, giocoliere, acrobata, equilibrista, usando acqua, terra, aria e.... fuoco.

Parte fondamentale dello spettacolo è il pubblico che lascerà le vesti di osservatore e proverà ad indossare quelle di artista partecipando in prima persona alla realizzazione di numeri e diventerà spalla dell'artista.

Retrò, uno spettacolo rodato su tutto il territorio nazionale che ha affascinato già tantissimi spettatori in diverse location e che la per la prima volta sbarca su di un tetto.

CHI E' MONE MONE'?

Istruttore di circo formatosi alla scuola di circo TENROCK, clown, giocoliere, artista di strada

fra le sue numerosissime esibizioni si ricordano:

- la partecipazione allo Sponz Festival, festival con la direzione artistica di Vinicio Capossela;

- la presenza al programma di RAI1, presentato da Amadeus, I Soliti Ignoti;



Si è esibito i migliaia di piazze e teatri, nonchè a molteplici festival nazionali ed internazionali.