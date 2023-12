Arriva a Noci "Il Magico Mondo di Babbo Natale" con luci, luminarie e luoghi da fiaba

Orario non disponibile

Con l’arrivo de “Il Magico mondo di Babbo Natale” la pittoresca cittadina di Noci tornerà ad essere avvolta dalla tanto attesa atmosfera natalizia. Lo straordinario evento - che ha già cominciato a trasformare le principali vie in un incantevole scenario – nasce con l’obiettivo della Confcommercio Noci e il Comune di Noci di vivere e condividere in pace, spensieratezza e serenità il periodo più magico dell’anno.

Dall'8 dicembre al 6 gennaio 2024, cittadini e visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza straordinaria: grazie alle luminarie e alle installazioni luminose disposte lungo tutta Noci sarà possibile lasciarsi incantare e stupire dalla bellezza di straordinari soggetti, scattare fotografie artistiche, selfie e stories instagrammabili tutte da…condividere! L’inagurazione è prevista per venerdì 8 dicembre 2023, a partire dalle ore 18.00 in Piazza Garibaldi.

La Confcommercio Noci, guidata con entusiasmo dal Neopresidente Nicolò Corleto, è lieta di presentare questa straordinaria iniziativa che regalerà momenti di gioia e stupore a grandi e piccini. Il percorso luminoso darà vita a un'atmosfera unica, trasformando la città in un luogo da fiaba, dove la magia del Natale si materializzerà in ogni angolo e in attività tutte da scoprire.

Nel ringraziare il Comune di Noci, le numerose associazioni e realtà del territorio che hanno deciso di patrocinare e sponsorizzare l’evento, la Confcommercio invita tutti a partecipare e seguire gli aggiornamenti per scoprire attività ed eventi che arricchiranno ulteriormente questa magica esperienza. L’intero programma sarà presto condiviso e comunicato a mezzo stampa e attraverso i canali social dell’associazione.