'Maldoriente' a Santeramo in Colle

MALDORIENTE

liberamente ispirato ai romanzi di Suad Amiry

di e con Serena Gatti

produzione: Azulteatro



Maldoriente è un monologo ispirato ai romanzi dell'architetto palestinese Suad Amiry, una scrittrice palestinese ormai nota al pubblico italiano, apprezzata per romanzi autobiografici dove emerge la vita quotidiana in Palestina. Stile tragicomico e linguaggio semplice per un racconto dove assurdo, ridicolo e violento si mescolano. Cercando un equilibrio tra la brutalità dei fatti e la delicatezza dell’argomento, Maldoriente racconta episodi di vita quotidiana in una realtà di conflitto, paradossali, ma reali, portando l’attenzione là dove i media non scrutano. La ricerca del documento di identità è il filo rosso che intreccia gli eventi: la protagonista compie un’epopea assurda per ottenere la propria carta di identità. Il tema dell’identità riflette la questione palestinese e quella più generale dei diritti, della condizione femminile, della migrazione, del Mediterraneo, di cosa siamo come cittadini e persone. Le musiche e i canti di Maldoriente provengono dal bacino Mediterraneo come a ricostruire un ponte musicale e culturale tra paesi molto vicini tra loro. Il linguaggio usato è semplice e quotidiano, vengono narrati fatti comprensibili a tutti, l'obiettivo è dar vita a un’opera leggibile attraverso livelli diversi di profondità, per comunicare a un pubblico in vario modo informato o colto."Intendo l’occasione di messa in scena come un momento di incontro. La priorità è portare un messaggio, destare un interesse, riattivare la riflessione della cittadinanza con lo strumento dell’arte teatrale".