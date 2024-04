'Mamma' con Danilo Giuva - compagnia Licia Lanera

A SPAZIOleARTI tornano le emozioni del teatro con un nuovo appuntamento della Stagione di prosa "L’ALTRA SCENA"

SABATO 20 APRILE - h. 21,00 MAMMA

Lo spettacolo mette in scena le storie di quattro madri disegnate dall’autore campano di culto, Annibale Ruccello in “Mamma-piccole tragedie familiari”.

Quattro brevi storie che, partendo da una fiaba, intrisa di magie e malefici, si riavvicinano, man mano, al mondo reale. Quattro donne che, confinate in un piccolo spazio, disegnano un’unica parabola ascendente di ferocia in cui la mamma è l’unica protagonista.

Madri, generatrici di vita ma anche capaci di "divorare" i propri figli per troppo amore.

Madri che lentamente mutano il loro aspetto e, lontane dall' iconografia classica dell'angelo del focolare, distruggono gli equilibri familiari.

Sul palcoscenico prendono corpo quattro figure femminili, incarnate dall'attore Danilo Giuva che indaga il tema della maternità nelle sue molteplici forme.

"Attraverso queste mamme" – sottolinea Giuva nelle note di regia – "si delineano le tappe inesorabili del degrado, non solo familiare e, dunque, sociale, ma anche quello del senso materno. Muovendosi da una storia all'altra, queste madri perdono la loro immagine rassicurante, per trasformarsi in donne disamorate ed egoiste".

Una messa in scena, atto d’amore per la figura materna, in cui dolore e dramma, sorriso e leggerezza, si compenetrano, si sfiorano, sfumando uno nell’altro.



Si accede con prenotazione al 340.8643487.