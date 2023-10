Mandala con-ta-ci, tre appuntamenti per un’esperienza di arte terapeutica con Tiziana Tacconi a Castellana Grotte

Nell’ambito del programma di eventi finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza sul ruolo delle relazioni familiari ed extra familiari nello sviluppo psicofisico del bambino e i riflessi nell'età adulta, in continuità ideale con gli appuntamenti di luglio che avevano visto protagonista la psicologa e psicoterapeuta lombarda Noemi Zenzale, secondo evento di interesse organizzato dal Comune di Castellana Grotte in collaborazione con Aps ViviCastellanaGrotte.

“Mandala con-ta-ci” è un’esperienza di arte terapeutica ideata e condotta, sin dal 2007, da Tiziana Tacconi, già docente presso l’Accademia di Brera, Milano, fondatrice del Biennio di Teoria e Pratica di Terapeutica Artistica. Tre i momenti previsti.

Si inizierà venerdì 6 ottobre 2023, a partire dalle ore 9, presso la Villa Comunale Tacconi di Castellana Grotte. Una rappresentanza delle scuole secondarie di I grado “De Bellis” e “Viterbo” sarà all’opera per la preparazione dei materiali utili alla costruzione del “Mandala con-ta-ci”. A coordinarli Danilo Babbo, artista castellanese, già autore di uno dei murales del progetto Libervìa. La colorazione del sale rappresenta così simbolicamente l’affidamento di un prezioso mandato a quei genitori, insegnanti, educatori i quali saranno impegnati nella realizzazione dell’enorme manufatto di sale.

Al mattino di martedì 10 ottobre 2023, invece, intervento della professoressa Tiziana Tacconi negli istituti scolastici cittadini. Clou del progetto, poi, sempre martedì 10 ottobre 2023, ma nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, di nuovo presso la Villa Comunale Tacconi, sarà la realizzazione del mandala stesso attraverso un laboratorio di arte terapeutica condotto dalla stessa Tiziana Tacconi. A partecipare una selezione di rappresentanti del mondo dell’educazione e del volontariato cittadino.

Create le condizioni per un processo partecipativo, un laboratorio artistico che valorizzi l’espressione individuale e collettiva attraverso il coinvolgimento di tutti i componenti nella sua realizzazione, lo scopo è quello di condividere esperienze e potenzialità individuali. Non sono estranee al progetto, una nuova riflessione sul “fare arte”, le istanze di solidarietà sociale, essenziali alla dimensione fisica e spirituale dell’individuo. L’arte, dunque, approda a una stagione di nuova vitalità, frutto del dialogo con diverse realtà, sino alla nascita di opera condivisa che si candidi a strumento per la costruzione di un cambiamento del presente. Il “Mandala con-ta-ci”, realizzato interamente in sale, diviene l’emblema di un profondo amore per la pace e la libertà, simbolo di una cultura di condivisione e cooperazione, un processo di comunicazione stimolato dalla partecipazione di gruppo ed espresso con la forma e il colore.

L’opera, ad alto contenuto terapeutico proprio per l’utilizzo del sale, è un’immagine dinamica che, a partire da un centro, aggrega e integra la capacità espressiva di ogni partecipante, facendo, delle diverse provenienze culturali e sociali, il punto di forza.

