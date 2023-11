Mangia, cammina, ama con la passeggiata esperienziale a Quasano

L' AMOURGIA, PASSEGGIATA ESPERIENZIALE. Studi scientifici dimostrano che passeggiare nel bosco, trascorrere qualche ora a contatto con la natura aiuta a promuovere una maggiore consapevolezza e una rigenerazione che possono portare ad uno stato di benessere che si protrae anche nei giorni successivi.



ESSERE TERRA propone passeggiate esperienziali per permettere di vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura verso tutti i viventi.



Passeggeremo per i boschi di Quasano in un percorso ad anello lungo circa 7 km.

Pranzo a sacco.



Difficoltà: facile

Lunghezza: 7 km

Paesaggio: Murgia, boschi di roverella e pineta di Quasano, querce centenarie, masseria.

Peculiarità: Attività e giochi di educazione esperienziale.





Info. 3204481666