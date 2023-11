“Marcovaldo e gli altri” Storie cantate, recitate, danzate al Piccolo Teatro di Bari

Venerdì 10 novembre al Piccolo Teatro di Bari va in scena lo spettacolo “Marcovaldo e gli altri” realizzato dall’associazione barese Tavole Magiche, ispirato alla quinta delle “Lezioni americane” di Calvino. Lo spettacolo nasce nell'ambito del progetto “Statemi a sentire” che Tavole Magiche sta conducendo attraverso un laboratorio esperienziale di narrazione orale e scritta. (info 320.430.60.25, ingresso 8 euro, gratuito per i minori di 18 anni).

Nella quinta delle sue Lezioni americane Calvino scriveva «Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili».

Ispirandosi a questo pensiero “Marcovaldo e gli altri” si articola in una molteplicità e mescolanza di generi: recitazione, musica, danza. E in questa contaminazione insieme e accanto a Marcovaldo e alle sue avventure fra il fiabesco e l'ironico, recitate da Franco Minervini che cura anche la regia, compaiono personaggi di alcuni cantautori come De Andrè, Conte, De Gregori, Capossela con le loro canzoni che Marco Laccone interpreta insieme a sue composizioni.

E a proposito di canzoni una parte dello spettacolo è dedicata alle esperienze di Calvino paroliere e alle sue canzoni del Cantacronache, che vengono cantarecitate in un originale duetto da Laccone e Minervini. Il tutto si accompagna alle coreografie della danzatrice Mariangela Massarelli per offrire, con calviniana “leggerezza” immagini e suggestioni di una certa Italia a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta in cui già si erano affacciati alcuni aspetti delle nostre città ancora presenti dalla cementificazione sfrenata al traffico caotico alla difficoltà dei rapporti umani. Insomma non la celebrazione rituale di un anniversario ma un omaggio a un signore centenario che ha tuttora molto da dirci.

FRANCO MINERVINI: Attore, regista ed autore teatrale. Come autore le sue commedie e corti teatrali sono state premiati in Concorsi nazionali. Come attore interpreta ruoli sia drammatici che comici. Ha recitato, fra l’altro, con Giorgio Albertazzi al Teatro Parenti di Milano e con la Compagnia del Teatro Purgatorio di Nicola Pignataro. Fondatore e direttore artistico della Compagnia Tavole Magiche con la quale ha messo in scena come regista ed attore, oltre che suoi lavori, opere di Anton Cechov, Stefano Benni, Achille Campanile, Vito Maurogiovanni ed altri.

MARCO LACCONE: Cantautore, musicista e autore, scrittore e editore. Ha pubblicato, come cantante e musicista, i cd musicali: Sogni Dispersi, (2007); Fantasie Sonore (2014); Tramonto Etilico (2015); La Buona Novella E Altre Analogie (libro con cd-audio, 2017), Niente di Strano (2019), Il lungo viaggio (2022). Ha scritto opere per balletto e spettacoli di teatro musicale, tra cui Il Discorso del Primo Ballerino; Dialogo tra il Viaggiatore e il Re.

Ideatore e conduttore di programmi tv-web, tra cui: Il Musilibro per DeeJay Team Web (stagioni 2018-21), Unplugged per MgRadio e Mediterranea Tv (2022-23). È co-conduttore nello show tv Stasera Circa, ospite fisso in Pazzi Al Microfono.

MARIANGELA MASSARELLI: Ballerina, coreografa, regista. Nella sua attività ha collaborato col Teatro Regio di Torino, con il Teatro alla Scala di Milano, col Teatro dell'Opera di Roma, col Balich Wonder Studio, col Maggio Fiorentino,col Rossini Opera Festival.