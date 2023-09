'mare e…' le opere di Nick Giu, Michele Agostinelli e Ambrogio Palmisano a Terlizzi

mare e… è un progetto di mostra caratterizzata da un ampio uso della materia, un elemento che accomuna le opere di Nick Giu, Michele Agostinelli e Ambrogio Palmisano, utilizzo teso a comunicare l’essenza dinamica della materia nell’espressione artistica.

Nick Giu, seguace della pop art di Mimmo Rotella, sovrappone e stratifica su tavole in legno strappi di manifesti e riviste appartenenti a più mondi, come moda, musica, cinema, sport, condizione della donna, con uno sguardo critico sulla società.

Questi soggetti sono uniti e rivissuti grazie all'uso del colore che viene lasciato colare sui volti, talvolta noti, frammentati e in parte ancora riconoscibili: da Andy Warhol, Freddie Mercury, Renato Zero, Duke Ellington, David Bowie, fino a Sergio Leone e Giorgio Armani. I loro lineamenti si scorgono, nelle opere di Nick Giu, fra strati di carta e colore divenendo portavoce del messaggio, spesso di denuncia, dell'artista.

A popolare le opere materiche di Michele Agostinelli, sono, invece, sovrapponendosi su più livelli, frammenti di materiali molto vari: sacchi di caffè, carta, paglia, trucioli di legno, bottoni, pietre, tappeti, reti. In questo universo di elementi recuperati, trovano collocazione anche i martelletti di un vecchio pianoforte.

La musica è un altro elemento che accomuna Agostinelli e Nick Giu in buona parte della produzione.

Essa trova spazio nell'astrazione di Agostinelli sia attraverso pezzi di strumenti musicali abbandonati che nell'interpretazione delle sue opere. Una stratificazione di materiali che segue talvolta le righe di un pentagramma laddove bottoni, pietre e chicchi di caffè appaiono come note sparse di una melodia. A darne ritmo è ancora una volta il colore, anche in Agostinelli, come in Nick Giu, colato, ma anche schizzato.

Entrambi gli autori intendono esprimere attraverso le loro opere il legame profondo con il mondo attuale, sia sociale che geografico, sia naturale che storico, legame e sguardo che sanno, proprio per amore, cogliere le ferite, le manchevolezze, le tracce dolorose della evoluzione.

Ambrogio Palmisano regista e Visual Artist, ha lavorato presso centri di produzione di Bari e Roma. Accanto alla carriera professionale, conduce una ricerca nel campo artistico: video art, fotografia, pittura, installazioni e performance video/musicali. Nel 2020, insieme alla storica della letteratura e poetessa italiana Sonia Gentili, fonda il collettivo artistico “L'uomo che non guarda” Con il collettivo ha prodotto Cosmogonia, installazione artistica in mostra presso il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, Roma. Il concettualismo, attraverso la materia, la denuncia, il recupero dei materiali e il loro riciclo, il ricorso all’arte come rimedio e richiamo alla riflessione, coinvolge e stimola, invitando ad accogliere profondamente attraverso il linguaggio artistico un messaggio di risanamento che, passo dopo passo, l’arte aiuta a percorrere.

La mostra mare e…, propone 14 opere di Michele Agostinelli, 10 di Nick Giu con misure che spaziano dal 50x70 cm, al 70x100 cm., e 2 di Ambrogio Palmisano.

Il periodo di esposizione è da giovedi 21 settembre a martedi 10 ottobre 2023 presso la Pinacoteca Michele De Napoli a Terlizzi, corso Dante Alighieri, 9 tel. 080 3542836.

La mostra si avvale del patrocinio del Comune di Terlizzi.