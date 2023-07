Con Mario Biondi la musica internazionale torna protagonista a Castellana Grotte: in Largo Porta Grande in scena “Crooning soon”

Dopo il successo del concerto di Umberto Tozzi dello scorso 2 luglio, procede a gonfie vele la grande estate di Castellana Grotte. Il calendario di eventi “Piazze d’Estate 2023”, il prossimo mercoledì 26 luglio, porterà in Largo Porta Grande l’indimenticabile musica di Mario Biondi e la sua anima soul jazz. “Crooning Soon – L’anteprima Estate 2023”, è il tour prodotto e organizzato da Friends&Partners/Baobab Music and Ethics, in cui l’artista proporrà i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico la sua prossima opera discografica, svelando in esclusiva alcuni dei brani inseriti nell’album.

Il concerto trasformerà la piazza in un ambiente intimo grazie allo stile che da sempre contraddistingue uno dei cantanti più apprezzati d’Italia.

Il progetto di Biondi è incentrato sul repertorio e sullo stile crooning e proporrà al pubblico brani come “My Favourite Things”, una speciale dedica per i suoi nove figli, tratto dal musical “The Sound of Music” – conosciuto in Italia come “Tutti insieme appassionatamente - uno standard jazz reso celebre soprattutto grazie alla versione del sassofonista John Coltrane che ne fece il proprio cavallo di battaglia agli inizi degli anni sessanta. Ma la reinterpretazione del celebre brano di Julie Andrews, che vede la presenza del noto jazzista italiano Stefano Di Battista, è solo uno dei brani che Mario Biondi porterà sul palco durante il tour.

Sold out da settimane i 1000 posti a sedere. Possibile assistere gratuitamente al concerto con accesso libero.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune. castellanagrotte.ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana.