Domenica 18 ore 10.30 appuntamento con "Martina Franca - la città di San Martino". Situata sulle colline orientali della Murgia a uguale distanza dallo Ionio e dall’Adriatico, Martina Franca deve il suo nome in parte alla devozione per San Martino, che salvò i suoi abitanti dalle invasioni nemiche, e in parte ai tempi in cui Filippo d’Angiò offriva ai propri abitanti franchigie sul pagamento delle tasse. La cittadina, una delle più popolose della provincia tarantina, è un crogiolo di storia e arte.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d'incontro: Piazza XX Settembre



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti