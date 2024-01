Carlo Massarini con “Vivo dal vivo 2010-2023” all’Officina degli Esordi

Sabato 27 gennaio alle ore 18.30 Carlo Massarini, noto giornalista esperto di musica ma anche pioniere delle nuove tecnologie, presenta il suo ultimo lavoro “Vivo dal vivo 2010-2023” all'Officina degli Esordi. L'evento, organizzato da Bass Culture e Spine Bookstore, prevede anche una mostra di alcune fotografie firmate selezionate dal libro, il cui ricavato sarà devoluto al Banco Alimentare. L'incontro è a partecipazione libera e gratuita.





insieme al critico musicaleci accompagna in questo foto-racconto di centoventi concerti, per restituirci in parole e immagini le emozioni della musica suonata dal vivo, spaziando tra aneddoti e interviste ai protagonisti, resi attraverso la prova del fuoco per ogni musicista: il concerto. Il tutto arricchito da QR code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto o di altri che riportano a quell’atmosfera. Nella personale selezione fatta da Massarini ci sono gli highlander e gli artisti delle nuove generazioni, sia italiani, sia stranieri, e le leggende che non sono più con noi. C’è il rock, certo, ma anche blues e jazz e rap e molti artisti di world music. Protagonisti di un’epoca in cui tutto è (ancora) possibile, perché non ci sono più confini. Di genere e geografici. Un libro di forti emozioni, una fotografia della migliore musica ‘che gira intorno’ in questi anni. Colta dal vivo, nel momento che per un’artista è la prova del fuoco e la sua definitiva affermazione.è un diario visuale e un racconto emotivo, un po’ da pro e un po’ da fan, di centoventi concerti degli ultimi tredici anni, pandemia inclusa.