Masseria in sagra - Spring edition by Cooperativa Armida

Cosa fai il 25 Aprile!?

Masseria in sagra ti aspetta in una location unica immersa nel verde per una giornata tra buona musica, imperdibili eventi culturali e artigianato locale.

Non mancheranno drink & food da gustare in compagnia!

_*CULTURALMENTE*_ (10:00 - 13:00)

- Racconto teatralizzato a cura dell’attore e drammaturgo Lino De

Venuto;

- Workshop di meditazione sonora con campane tibetane condotto

da Nico Lippolis;

- Visite guidate a cura dalla Cooperativa ARMIDA.



_*MUSICALMENTE*_ (12:00 - 24:00)

- CIPURRIDD

- SKANDERGROUND

I live saranno alternati da dj set e accompagnati dalla voce inconfondibile di

*VERONICA* di RADIONORBA



_*DJ SET*_

Nanni | Federico | Emiliano | Frank &C



_*DRINK & FOOD*_

Sul prato di Marchione potrai assaporare il meglio del cibo nostrano accompagnato da birra e vino di cantina in isole gastronomiche dedicate.



_*MERCATINI E ATTRAZIONI*_

Nel parco di Castello Marchione avrai la possibilità di esplorare e acquistare l’artigianato tipico di Puglia e far divertire i tuoi piccoli nelle aree giochi.



_*COME ACCEDERE ALL’EVENTO?*_

L’ingresso all’evento è GARANTITO tramite prenotazione gratuita al link Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/876051953977?aff=oddtdtcreator



Al varco di ingresso basterà esibire il QR code di prenotazione.

Apertura cancelli ore 9:30.



_*QUANTO COSTA L’ACCESSO ALL’EVENTO?*_

- 10:00 / 12:00 Gratuito

- 12:00 / 23:30 € 10,00 comprensivo di una consumazione (calice di vino o birra)

Se sprovvisti di QR code, all’ingresso sarà applicato un supplemento.



_*QUANTO COSTANO GLI EVENTI CULTURALI?*_

- € 12,00 su piattaforma Eventbrite

- € 15,00 in struttura

In entrambi i casi si CONSIGLIA di arrivare in struttura entro le ore 10:00.



_*Per INFO*_

080 6934159

338 4627887

coop.armida@gmail.com





Strada provinciale 101, Conversano (BA)