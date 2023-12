Il concerto di Massimo Ranieri inaugura “Natale nelle Grotte”

È il primo grande evento del cartellone di Piazze d’Inverno a Castellana Grotte, ed è il primo dei quattro concerti previsti dal calendario di Natale nelle Grotte.

Massimo Ranieri è il primo cantante ad esibirsi nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana. Un concerto a 70 metri sotto terra che darà ulteriore lustro al ricco programma di eventi promosso da dicembre a gennaio da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana Srl.

Giovedì 14 dicembre, alle 21:00, Massimo Ranieri - l’istrione per antonomasia - incanterà il pubblico con uno spettacolo scritto appositamente per le Grotte , una serata che ha fortemente voluto incastrandola in un tour teatrale di circa 80 date in giro per l’Italia.

In scaletta i più grandi brani del suo repertorio e passaggi sui classici napoletani, insieme al suo nuovo, gioioso singolo natalizio intitolato “Sorridi è Natale” e scritto da Giuliano Baldassi.

Massimo Ranieri sarà accompagnato dal suo pianista Seby Burgio e dalle chitarre di Tony Pujia e Andrea Pistilli. Si tratta dell’ unica data in Puglia di Ranieri . un concerto che condurrà il pubblico in una magnifica avventura che si snoderà tra teatro e musica, tra parole e melodie indimenticabili.

Sabato 16 dicembre, invece, sempre per “Natale nelle Grotte”, spazio a un concerto che porterà sollievo agli ammalati di talassemia. In programma, infatti, “Rocking with San Rocco. Concerto di Natale” che porterà in scena il musicista e filantropo italo-americano Patrick Girondi & the Orphan’s Dream. Uno spettacolo che incarna più degli altri lo spirito natalizio, visto anche il fine benefico della serata: Girondi, infatti, devolverà interamente il suo compenso al Comitato Famiglie Talassemici (https://comitatofamiglietalassemici.it).

Nelle Grotte si sono giù esibiti artisti e artiste come Franco Battiato, Claudio Baglioni, Tosca, Eugenio Finardi, Nada e Fausto Mesolella, Giuliano Sangiorgi, Chiara Civello, Vinicio Capossela .

I prossimi concerti saranno poi quelli di Carmen Consoli e dei Neri per Caso, rispettivamente il 22 e 23 dicembre. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma www.ticketone.it

È possibile trovare i link anche su https://www.grottedicastellana.it/natale-nelle-grotte-2023

Maggiori informazioni sui siti ufficiali di Grotte di Castellana (www.grottedicastellana.it) e Comune di Castellana Grotte (www.comune.castellanagrotte.ba.it) , e sui canali social di Comune e Grotte.