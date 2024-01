Masterclass di Luca Pizzurro al Teatro Abeliano

Nell'ambito del Laboratorio Teatrale "Senza Maschere" 2024 si terrà la Masterclass dedicata del M° Luca Pizzurro martedì 30 gennaio dalle ore 18 alle ore 20 presso il Teatro Abeliano di Bari.

Luca Pizzurro è fondatore della Compagnia EllegipìTeatro20 di Roma, dove gestisce i teatri del Torrino e di Mostacciano, e dirigerà AMICI al Teatro Abeliano sabato alle ore 21 e domenica in replica alle ore 18 (cfr. mail precedente a riguardo di questo spettacolo programmato in occasione della Giornata della Memoria).

Le occasioni di formazione artistica mediante le Masterclass con ospiti illustri e di alto livello sono opportunità rare, parte integrante dei percorsi laboratoriali del Teatro Abeliano, nonché preziose esperienze in quanto qualificanti.

Ce ne saranno altre a breve (la prossima Masterclass sarà con il M° Sergio Rubini, di cui sicuramente vi avvertiremo con più anticipo).

Biografia di Luca Pizzurro, in allegato la sua foto.

LUCA PIZZURRO è nato a Roma il 17 marzo 1977, agli studi classici e al DAMS unisce un percorso formativo che lo mette in contatto con le tecniche recitative di maestri del teatro come Eugenio Barba, Jerzy Grotowsky, Dario Fo. Dal 1993 inizia una brillante e intensa carriera di autore, regista e attore che lo vede nei teatri nazionali ed europei, nonché in produzioni televisive al fianco di importanti registi e attori italiani, tra i quali Arnoldo Foà, Giancarlo Sepe, Walter Manfrè, Silvio Giordani , Luigi De Filippo, Monica Guerritore, Nando Gazzolo, Erica Blanc, Silvio Spaccesi, Nino Castelnuovo. Il suo lavoro spazia dal repertorio classico a quello contemporaneo. Dal 1995 è fondatore e direttore della Compagnia Teatrale "Viaggi&Miraggi",

Ha scritto per il teatro: "Disoccupato da morire", "Clandestino", "Totò cuoco della reggia", "Passione H2O", "Il Sapore delle mele", "L'Homme Thèatre", " Salmocinquantacinqueversodicio tto", "Ad occhi chiusi ", "Le lunghe notti del 43", "Fuori Sede", "La mia futura EX", "LP Nome e Cognome", "Je m'en fous", "Una famiglia Italiana", "Charlie Chaplin a man's Story", “Gabrielle”, “Emma”, “God Save the King”, “I Will”, “Rodari un'intuizione fantastica“, “Federico”, “Alluccamm”. Per il cinema è autore di "Lame a doppio taglio sul filo del rasoio".

PREMI

Nel 2001 con " Salmocinquantacinqueversodic iotto " ha vinto il primo premio come migliore spettacolo del Teatro Classico di Altamura (BA) e il premio come miglior adattamento da Teatro Classico del Concorso Carola Fornasini-ETI, Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.

Salmocinquantacinqueversodic iotto Nel 2013 con " Fuori Sede " ha vinto il primo premio come miglior spettacolo del Concorso “Teatro Giovani” indetto dall'AGIS – Teatro Argentina

Fuori Sede Nel 2015 con " P. Nome e Cognome " ha vinto il Premio Internazionale di drammaturgia “Lago Gerundo” di Milano.

P. Nome e Cognome Nel 2016 con “Je m'en fous” ha vinto il Premio Alessandro Fersen alla Regia – Milano

“Je m'en fous” Nel 2017 con “ Charlie Chaplin - A mans'story ” ha vinto il Premio “L'Italia dei Visionari” Cantù e il terzo posto del Premio Internazionale di Drammaturgia “Lago Gerundo” Milano.

Charlie Chaplin - A mans'story Nel 2020 con “ Ad occhi chiusi ” ha vinto il Premio Napoli Cultura Classic Drammaturgia

Ad occhi chiusi Nel 2021 con “ I Will” finalista Premio Tragos MI per la sezione Regia

I Will” Nel 2021 con “ Alluccamm ” secondo posto Premio Letterario Int.le Città di Castrovillari Accademia delle Arti

Alluccamm Nel 2021 con “ Alluccamm” terzo posto Premio Int.le Castrovillari Città Cultura

Alluccamm” Nel 2021 con “ Alluccamm” ha vinto il Premio Napoli Cultural Classic

PUBBLICAZIONI PER IL TEATRO