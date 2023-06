'Me contro Te', doppia data al Palaflorio con il loro spettacolo 'Lo show dei 10 anni'

I ME CONTRO TE, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì - duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia - celebrano l’importante traguardo del loro primo decennio di carriera con “ME CONTRO TE, LO SHOW DEI 10 ANNI”, una nuova tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti prevista per la primavera 2024. Tutto è iniziato nel 2014 con il loro primo video su Youtube , dove ad oggi con più di 3000 video hanno totalizzato 10 miliardi di visualizzazioni e vantano 6,5 milioni di iscritti, lo stesso successo lo hanno raggiunto su Tik Tok con 2,8 milioni e su Instagram con 1,5 milioni. Dopo il successo e l’immenso divertimento del primo tour Luì e Sofì sono pronti a festeggiare con i loro fan. Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Il NUOVO SHOW sarà ancora più emozionate con effetti speciali ancora più elaborati e sorprendenti, ci sarà una nuova scaletta e porteranno in scena “La Canzone del Cowboy” ( l’ultimo brano appena uscito) che sta già diventando il tormentone dell’estate. I bambini e loro genitori rimarranno a bocca aperta nel vedere il nuovo impianto scenico che sarà meraviglioso, le sorprese non mancheranno e le famiglie si ritroveranno come l’anno scorso a passare del tempo insieme divertendosi. Il nuovo spettacolo dei ME CONTRO TE partirà da Ancona (domenica 7 aprile 2024 alle ore 15:00, Palaprometeo), e proseguendo con una serie di doppi appuntamenti nelle città di Firenze (sabato 13 aprile 2024 ore 18:00 e domenica 14 aprile 2024 ore 15:00 al Mandela Forum), Eboli (SA) (sabato 20 aprile 2024 ore 18:00 e domenica 21 aprile 2024 ore 15:00 al Palasele), Milano (venerdì 26 aprile 2024 ore 20:00 e sabato 27 aprile 2024 ore 15:00 al Mediolanum Forum), Roma (sabato 4 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 5 maggio 2024 ore 15:00 al Palazzo dello Sport), Bologna (sabato 11 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 12 maggio 2024 ore 15:00 all’Unipol Arena) e per concludere a Bari (sabato 18 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 19 maggio 2024 ore 15:00 al Palaflorio).

I biglietti per i nuovi show dei ME CONTRO TE saranno disponibili su vivoconcerti.com da martedì 6 giugno alle ore 14:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 11 giugno alle ore 10:00.

Dopo la pubblicazione del primo video la carriere di Luì e Sofi’ prosegue nel 2017 con la serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta a un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”. Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney Challenge Show - Me contro Te” e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film “Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl - Colorado Film Production CFP Srl - Me Contro Te Production), sconvolgendo il botteghino con un incasso senza precedenti. A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino. Nel 2021 e nel 2022 sono protagonisti dei film “Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo” (2022). A fine settembre 2022 va in onda su Prime Video la loro prima serie “Me Contro Te - La Famiglia Reale”. Lui & Sofi hanno pubblicato per Mondadori “i Fantafumetti dei Me Contro Te”, a gennaio 2023 è uscito “Me Contro Te - Missione Giungla”. Attualmente sono sul set del loro quinto film “Me Contro Te – Vacanze in Transilvania” in sala il 19 ottobre 2023. Tutti i film e la serie tv sono diretti da Gianluca Leuzzi, prodotti da Warner Bros Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. I marchi, i nomi e le immagini sono gestiti da ME CONTRO TE SRL.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com.