A Cassano Murge la corsa non competitiva “Memorial Claudia Cimarrusti”

Partirà domenica 16 ottobre alle 11 da piazza Moro a Cassano Murge il primo “Memorial Claudia Cimarrusti” per arrivare in via Pellerano dove nell’Ortovolante dell'associazione "Il tappeto volante"in ricordo della cittadina cassanese stroncata da un tumore.

Il percorso, una corsa/camminata non agonistica, lungo un chilometro, è rivolto ai cittadini di tutte le età?. Si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica nella lotta ai tumori.



Il memorial sarà un momento per ricordare l’impegno di Claudia, sostenitrice e donatrice dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, oltre ad essere amante dell’attività sportiva. La manifestazione che unisce, ricerca e sport e socializzazione è un seme che alimenta il ricordo di una vita donata che passa anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione sulla ricerca scientifica, la prevenzione e intende far sentire tutto il supporto dell’intera comunità attorno alle numerose famiglie colpite dal dolore della malattia.