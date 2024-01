Meraviglioso omaggio a Domenico Modugno

MERAVIGLIOSO

Omaggo a Domenico Modugno

ORCHESTRA SUONI DEL SUD



Il desiderio di dedicare uno spettacolo, a metà fra il teatro e la musica, al grande Domenico Modugno nasce dal voler omaggiare un emblema del cinema, del teatro e della musica popolare italiana. Oltre a cantante, attore, cantautore, dalla travolgente forza interpretativa, mister Volare è stato uomo semplice e forte, umile e rivoluzionario, un esempio da seguire fermamente ancorato alla sua origine, alle sue radici meridionali mai rinnegate, anche se spesso confuse e tenute a distanza. Nella sua opera Modugno ha sempre ricordato la sua gente, quelle persone figlie dell’amara e dura terra del sudore, dai volti scuri e dalle mani incallite, quelle stesse mani che pizzicando le corde di una chitarra si sono pian piano levigate, senza mai dimenticare le passate fatiche quotidiane. Così un po’ per gioco un po’ per sfida nasce “Meraviglioso”.

In scena un attore-cantante con l’orchestra d’archi e ritmica rievocano attraverso suoni, canzoni, monologhi ed immagini un viaggio con l’artista, con i suoi personaggi e con quelli che a sua volta sono stati suoi maestri e punti di riferimento.



L’ORCHESTRA “SUONI DEL SUD”, sorta nel 1992 a sostegno delle attività didattiche della classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”, è ben presto divenuta una compagine di fondamentale riferimento nella produzione musicale del territorio della Capitanata, grazie all’alta qualità delle sue prime parti, composte da docenti del Conservatorio di Foggia con alle spalle prestigiose esperienze artistiche, nonché prime parti di prestigiosi teatri. L’Orchestra “Suoni del Sud” vanta un ricco repertorio che spazia dalla musica classica alla lirica, alla musica leggera fino alla Pop music. Tra le principali attività vanno menzionate le molteplici collaborazioni alle registrazioni di musiche da film a Roma con musicisti come Morricone, Piovani e Bakalov. Le collaborazioni con artisti di chiara fama mondiale tra cui Bocelli, Ricciarelli, Bruson, M. Mirabella, M. Placido, Dalla, Gianni Morandi, Amii Stewart, Albano, A. Ruggiero, O. Vanoni, i Pooh, M. Reitano, I. Zanicchi e tanti altri. L’Orchestra “Suoni del Sud” vanta inoltre collaborazioni con Mediaset, Stagioni Liriche presso il Teatro “U. Giordano” di Foggia e collabora costantemente per numerose Trasmissioni di Rai 1 e Rai 2 come “Una Voce per Padre Pio” a Pietrelcina, “Il Cerchio della Vita” ad Agropoli, “L’oro del Golfo” a Pompei, “Premio Cimatile”, “Premio Troisi”, “Premio Cuore”, “Le note degli Angeli” e “Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù”. L’Orchestra “Suoni del Sud” dal 29 luglio 2022 ha ricevuto il riconoscimento di “Istituzione Concertistico Orchestrale” dal Ministero della Cultura.



Cristian LEVANTACI. Eredita la passione per la musica da suo padre Vito. A soli 5 anni vince il suo primo festival canoro. L’anno successivo inizia a studiare pianoforte e chitarra classica. All’età di 12 anni comincia ad esibirsi nei locali della zona accompagnato dalla band Powerslave, da lui fondata. Nel 1996 interpreta Jesus nell’opera rock “Jesus Christ Superstar” con la compagnia “Il Suono e la Maschera”. Dal 2000 al 2002 si trasferisce a Bolzano per studiare regia cinematografica e si diploma col massimo dei voti presso l’Istituto Zelig Film nel 2002. Nella sua carriera interpreta tantissimi ruoli (Mosè nei Dieci Comandamenti, Gringoire in Notredame de Paris, Adamo in Sette Spose per Sette Fratelli, Mastro Titta in Rugantino, Max in Se il Tempo fosse un Gambero, Romeo in Romeo e Giulietta, Sam in Mamma Mia, Christian in Moulin Rouge, Cliff in Cabaret, Febo in Notredame de Paris della compagnia “Bohemien Ballet”. Dal 2010 interpreta Fred nello spettacolo in memoria di Fred Buscaglione accompagnato dall’orchestra Criminalmente Bella e Domenico Modugno nello spettacolo “Meraviglioso” prodotto da “Suoni del Sud”.