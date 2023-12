Con 'Il Mercante di Venezia' della compagnia Bottega degli Apocrifi parte la stagione teatrale di Ruvo di Puglia

Undici appuntamenti tra spettacoli di prosa, teatro ragazzi, concerti, eventi speciali e laboratori di preparazione alla visione. Tutto questo è Lo stato dell’Arte – Parte Terza, la stagione 2023/2024 del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, con la direzione artistica di Michelangelo Campanale e la collaborazione del Comune di Ruvo di Puglia, che prenderà nuovamente il via dal 1° gennaio 2024 e per cui è già avviata la campagna abbonamenti.

Una stagione dedicata, in particolar modo, alla figura di William Shakespeare, che dal lontano passato tornerà a vivere attraverso una drammaturgia sempre attuale, che aiuta a guardare e a filtrare anche la realtà del contemporaneo. Una stagione, inoltre, che conclude la fase di avvio del Nuovo Teatro di Ruvo di Puglia, dopo il restyling e la ripresa delle attività avvenute dopo il duro periodo della pandemia.

E dunque la prosa partirà il prossimo 21 gennaio con Il Mercante di Venezia della compagnia Bottega degli Apocrifi, liberamente tratto dall’opera di William Shakespeare, scritto da Stefania Marrone e diretto da Cosimo Severo; si proseguire, poi, il 4 febbraio con lo spettacolo dal titolo Il sogno di Shakespeare de I Nuovi Scalzi, riadattamento del famosissimo Sogno di una notte di mezz’estate diretto da Savino Maria Italiano. E ancora, il 16 febbraio sarà la volta di Occupato!, una grande prova solista d’attore di Nicola Nocella, scritto insieme allo sceneggiatore e romanziere Tito Faraci, che cura anche la regia della commedia. Gli spettacoli di prosa si chiudono, infine, con Del coraggio silenzioso, di e con Marco Baliani, una produzione Comune di Bergamo, Teatro Donizetti e Casa degli Alfieriche chiude la stagione con un momento di importante riflessione dedicato alla lotta contro la mafia.

Due gli spettacoli per bambini e ragazzi in cartellone. Si parte con Il tenace soldatino di piombo. Un film da palcoscenico, della compagnia Teatro delle Apparizioni, che andrà in scena il 7 gennaio alle ore 17.30. Uno spettacolo di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara, vincitore del premio Eolo Award 2015 come miglior spettacolo di Teatro di Figura e del premio Operatori Piccoli Palchi 2014/2015. Età consigliata: dai 4 anni. A seguire, il 18 febbraio alle ore 17.30 il Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia tornerà ad ospitare uno spettacolo internazionale di teatro ragazzi: in scena Elephant from an egg, produzione di Ceren Oran & Moving Borders consigliato per i bambini a partire dai 3 anni. Un pezzo di teatro pensato per i più piccoli, fatto di danza, marionette e musica dal vivo, tramite il quale si parla di crescita e di cambiamento, mostrando come le amicizie rendono l’impossibile possibile.

Grande attesa, poi, per l’evento speciale che porterà sul palco del Nuovo Teatro di Ruvo di Puglia lo spettacolo Romeo e Giulietta | Romeo ?i Julieta, dopo il grandissimo successo della prima regionale andata in scena, lo scorso novembre, nel Teatro Piccinni di Bari. tratto dalla tragedia shakespeariana, adattamento, regia e scene di Michelangelo Campanale, l’opera è una coproduzione internazionale, multilingue, della compagnia La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e Teatro Excelsior di Bucarest. Lo spettacolo, in italiano, inglese e rumeno (sottotitolato in italiano), andrà in scena in due repliche: il 2 marzo alle ore 20.00 e il giorno successivo, 3 marzo, alle ore 19.00.

E ancora, tanti gli eventi previsti per le scuole, tra cui le due repliche in matinée dello spettacolo Come SeMe della compagnia Kuziba, coprodotto da TRIC Teatri di Bari, consigliato per i bambini dai 2 ai 6 anni di età: un viaggio poetico attraverso un racconto gestuale e ritmico, fatto di suoni e una manciata di parole, con Gianna Grimaldi e Annabella Tedone.

Infine, per tutti i tesserati “Amici della Luna” si rinnova l’appuntamento con i percorsi di preparazione alla visione, in collaborazione con la Casa dello Spettatore: momenti di condivisione di sguardi, pensieri, esperienze di crescita individuale e collettiva tra le generazioni, che attraverso espedienti artistici e teatrali vogliono accompagnare lo spettatore in una piena esperienza estetica. Un percorso laboratoriale che prende il titolo di Shakespeare my love e che, per questa stagione, prevedrà incontri pomeridiani in preparazione agli spettacoli Il Mercante di Venezia. Il Teatro dopo la peste (21 gennaio, a cura della compagnia Bottega degli Apocrifi), Il Sogno di Shakespeare (4 febbraio, a cura de I Nuovi Scalzi) e Romeo e Giulietta | Romeo ?i Julieta (2 marzo, a cura della compagnia La Luna nel Letto/Teatro Excelsior di Bucarest/ERT).

Info e biglietti

Botteghino del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia

Dal martedì al giovedì dalle 17.00 alle 20.00

Tel. 080 360 3114

Biglietti disponibili anche sul circuito Vivaticket