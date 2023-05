Merenda nell’Oliveta, a Castellana passeggiata verso i campi, performance teatrale, laboratori per bambini, attività per adulti e merenda tra gli olivi

È possibile partecipare all’evento solo su prenotazione, chiamando i numeri 3341439920 o 3476877728. I laboratori per bambini sono a numero chiuso per un massimo di 15 iscritti

Un’esperienza unica da vivere da pomeriggio a sera, immersi nel paesaggio olivicolo, per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete, qualche ora all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento, da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici che mette d’accordo tutti, adulti e bambini. C’è anche Castellana Grotte tra le città che hanno aderito alla terza edizione dell’iniziativa Merenda nell’Oliveta, promossa tra il 22 aprile e il 18 giugno, in tutta Italia, dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e di Lilt - Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Il Comune di Castellana Grotte, infatti, ha aderito all’iniziativa con un evento in programma sabato 27 maggio 2023, organizzato in collaborazione con Aps Gruppo Teatrale Amici Nostri e Aps Sottosopra e con il patrocinio di Regione Puglia.

Ricco il programma: alle ore 16 ritrovo presso Frantoio Rotolo in Strada Comunale Cucumo 30, alle ore 16,30 inizio della passeggiata verso il campo situato in Strada Comunale Conzane e alle ore 17 performance teatrale della Compagnia Amici Nostri. L’appuntamento proseguirà poi, alle ore 17,30, con i laboratori per bambini (Origami - Parole come fiori - bambini 8/11 anni, Scrittura - Lo spazio fra - bambini 10 anni in su, Gioco Teatro - Saremo alberi - bambini 5/7 anni, Disegno - Colori tra gli ulivi - bambini 10 anni in su) e con le attività per adulti (Meditazione e Nutrimento, Degustazione Olio e visita al Palmento). Alle ore 18,30, infine, merenda comune.

È possibile partecipare all’evento solo su prenotazione, chiamando i numeri 3341439920 o 3476877728. I laboratori per bambini sono a numero chiuso per un massimo di 15 iscritti.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.