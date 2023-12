Meridiana group “Kiaora” a palazzo Pesce

Sabato 20 gennaio 2024 alle ore 21.00 Palazzo Pesce vedrà esibirsi nella sua Sala Etrusca il Meridiana Group, quartetto formato da Dino Plasmati alle chitarre, Vittorio Palmisano al pianoforte, Pierluigi Balducci al basso e Gianlivio Liberti alla batteria.



Un concerto in Puglia per ascoltare il gruppo nato nel 1987 ad opera del chitarrista materano Dino Plasmati, che si unisce insieme ad altri amici musicisti intorno alla comune passione per il jazz, per la ricerca e per le bellissime sonorità del PMG. Un quartetto che ha ricevuto un grande successo di pubblico e critica e che spesso ha mutato la propria formazione, fino ad approdare a quella che si esibirà nella dimora nobiliare molese: Dino Plasmati, diploma in Chitarra, laurea in Lettere moderne, perfezionamento fra Italia e America con Jim Kelly, Donovan Mixon e Pat Metheny, concerti in tutto il mondo in occasione di festival e rassegne jazz con artisti del calibro di Daniel Moreno, Paolo Fresu e Cheryl Porter; Vittorio Palmisano, studi di Pianoforte e Armonia con Davide Santorsola, perfezionamento con i pianisti Helen Sung, Dado Moroni e con il sassofonista Barend Middelhoff e una carriera concertistica in tutta Italia insieme a musicisti come Gianna Montecalvo, Mike Rubini e Bobby Watson; Pierluigi Balducci, bassista e compositore tra i più attivi della scena jazzistica italiana e vanta esibizioni sui palchi di festival e jazzclub in tutto il mondo insieme a Ernst Reijseger, Robert Bonisolo, Roberto Ottaviano e tanti altri nonché una ricca discografia a partire dal 2005; e Gianlivio Liberti, diploma di alta qualificazione professionale per musicisti jazz, una vita fra Italia, Francia e Serbia, e una carriera che lo porta in giro per il mondo accanto a nomi di levatura internazionale tra cui George Garzone, Robert Bonissolo, Fabrizio Bosso e Yuri Goloubev.