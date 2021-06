'Meriggio di Puglia', la mostra dell'artista Cesare Cassone

Dal 10 Giugno al 10 Luglio 2021 per la rassegna Arte in vetrina il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari-S.Spirito presenta MERIGGIO DI PUGLIA, esposizione dell'opera "Duemilaventuno n.6" (acrilici su tela cm 100 x 100) dell'artista Cesare Cassone, 'colorista a tutto tondo' .



Scrive Dino Musarà: “[...] La composizione pittorica del maestro Cesare Cassone sfrutta ampie campiture coloristiche per esprimere impressioni rielaborate al livello proprio della sua medesima interiorità. Concetti, parole, figure, paesaggi si mostrano nella loro essenzialità cromatica, privati appositamente del segno pittorico, esprimono ad alta voce vibrazioni proprie di una struttura compositiva lirica di ampio respiro. Cesare Cassone compone, quindi, unendo le cromie allo stato puro. Colori caldi e freddi, in una miscela colma di pathos, espressiva, pulsante, come il cuore di ognuno di noi, colma di vitalità, tensione e desiderio espressivo. La gioia e il dolore, la neve e il sole, il mare e la roccia, le stelle e la luna, i simili e gli opposti convivono sullo stesso supporto narrando di loro stessi e delle emozioni che suscitano in noi con un linguaggio piano e comprensibile ad ognuno. Si propongono al livello percettivo e inconscio con discrezione e agilità regalandoci momenti di vera arte e di fantastica immaginazione[...]". Prof. Dino Musarà





Nato a Castellaneta (TA) , Cesare Cassone vive e lavora a Bari.

Giovane, autodidatta, dal 1966 dipinge le prime opere rappresentando luci e colori della natura e dei paesaggi della sua terra (perseguendo anche da Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, dal 1973, a coltivare la passione per la pittura), producendo una serie di opere (ad olio e a gessetti), fino al 1983. In congedo dal 2005, con grado di Generale, ha ripreso a dipingere. Dal 2006 ha organizzato mostre personali e partecipato a collettive ed altri eventi, in Italia e all’estero.

E’ stato recensito da “La Repubblica”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “Il Quotidiano di Bari”, “Il Corriere dell’Arte”, La Rivista “BOE’”, “Punto d’Incontro” e riportato nei Cataloghi Annuali de “I Grandi Maestri” 2007 e “L’Elite New”2008.

Inoltre, quali riconoscimenti, ha ricevuto, nel 2007, il “Premio Speciale” del Corriere dell’Arte” ed il “Premio Internazionale Anthony Van Dyck”; nel 2008, il “Premio Internazionale S.Valentino- Medaglia Camera dei Deputati”, “1° Concorso Pittura Estemporanea” - Castellaneta (TA) (1° classificato), Premio “Inno alla Natura” - Città di Monreale (PA), “3° Premio Internazionale” BOE’ Palermo - Attestato di Merito Artistico; nel 2009, Premio “Club degli Artisti” di Foggia, “I maestri Italiani del Colore 2009” Malta- Attestato, Premio “Parga 2009”, Premio Internazionale “René Magritte”.Bruxelles, Premio Ambiente 2009 Stresa (VB); nel 2010, Premio San Pietroburgo 2010, Premio Internazionale dei Dioscuri “Ischia Art Awards 2010”; nel 2012, Gran Premio degli Imperiali 2012 Roma, Gran Premio Art Fashion 2012 Gallipoli (LE), Premio Levante 2012 Otranto(LE), Gran Premio Città di Trani 2012 Trani (BAT), Gran Premio Parghelia per l’Arte 2012 Tropea(VV). 2014, Premio la Vitoria dell’Arte Grottaglie (TA). 2015, Il Ghiro d’Argento Bologna. 2016. Premio Fighille Arte (PG), Riconoscimento al merito Speciale della Giuria Roma.





