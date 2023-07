“Metaverso” cambia location, appuntamento nell’Arena di Apulia Film House per un viaggio nel multiverso David Bowie

“Metaverso” cambia location. Non sarà più la sala proiezioni della Mediateca Regionale Pugliese ad accogliere la rassegna, ma bensì l’Arena di Apulia Film House. L’ingresso libero per la serata è previsto dal cancello antistante l’Apulia Film House, nei pressi dell’ingresso Orientale della Fiera del Levante (spalle al CUS Bari, lato sinistro).

Il terzo appuntamento in cartellone in programma domani, giovedì 6 luglio alle 21, si sposta all’aperto per un viaggio nel multiverso David Bowie e nel glam rock degli Anni ‘70 con “Velvet Goldmine”, il film culto di Tod Haynes, che sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Presentato al Festival di Cannes 1998, “Velvet Goldmine” è il terzo film di Todd Haynes, regista e sceneggiatore, autore dieci anni dopo del capolavoro “Io non sono qui” dedicato al “menestrello” premio Oscar per la Letteratura Bob Dylan.

Il film, che viene proiettato in occasione dei 25 anni dalla sua uscita, racconta l’ascesa al successo di un immaginario idolo del rock, ispirato a David Bowie e al suo personaggio Ziggy Sturdust. Passato quasi inosservato alla sua uscita, “Velvet Goldmine” si è poi affermato come una delle opere più originali degli Anni ‘90, tanto da diventare oggetto di culto per la sua libertà creativa, la sua colonna sonora e i suoi magnifici personaggi interpretati da Jonathan Rhys Meyers, Ewan McGregor e Christian Bale.

Ad introdurre la pellicola sarà il giornalista e fondatore di radio RKO Carlo Chicco, insieme allo scrittore e giornalista musicale Dado Minervini. Per l’occasione, a partire dalle 19, sarà possibile visitare la mostra di manifesti cinematografici “Creature” nello spazio espositivo dell’Apulia Film House. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Il cartellone “Metaverso” è promosso da Regione Puglia e realizzato con la Fondazione Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Mediateca Regionale, a valere su risorse del bilancio autonomo della Regione Puglia, assessorato cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, turismo, sviluppo e impresa turistica.