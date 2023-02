Modà e Orchestra in concerto al TeatroTeam

I festeggiamenti per i vent’anni di storia dei MODA’ (2003 – 2023) saranno l’occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, la band di Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra.

Il tour sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) ossia i 10 anni dalla pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Sabato 13 Maggio 2023

Domenica 14

Mercoledì 17 Maggio 2023 ore 21.00

PREZZI

POLTRONISSIMA: 80,00€

POLTRONISSIMA: 70,00€

GALLERIA: 40,00€



*I prezzi esposti comprendono € 1 per diritti di segreteria