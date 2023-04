Modern tango project: musiche di A. Piazzolla, C. Gardel, A. Troilo

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 27 maggio 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si anima delle atmosfere del Modern Tango Project insieme al trio formato da Anna Rita Peluso alla voce, Stefano Del Sole al vibrafono e Domenico Lopez alla chitarra e loop station.



Un concerto in Puglia per assistere allo struggimento passionale del tango in una formazione inedita: voce, chitarra, loop station e vibrafono avvolgeranno il pubblico lungo un viaggio le cui tappe saranno i grandi successi di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Aníbal Troilo, le melodie irresistibili come Libertango, Oblivion, Maria de Buenos Aires, la Cumparsita, El Choclo, Por una Cabeza, e i brani originali come Tango Grandés, Sueno de Mayo, Cancion para Ti, composti da Stefano Del Sole.



Un appuntamento da segnare in agenda per ascoltare un trio di tango tradizionale e contemporaneo che vanta una carriera con esibizioni, in formazioni variabili, in Italia (Venezia, Pordenone, Rovigo, Bologna, Cesena) e all’estero (Klagenfurt am Wortensee, Monaco di Baviera, Augsburg, Vilnius).