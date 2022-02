Monopoli tutto l’anno: gli eventi in programma nel 2022

Un calendario lungo quasi un anno. La Biblioteca “Prospero Rendella” ha ospitato questa mattina la presentazione di tutti gli eventi che da febbraio a dicembre fanno parte della stagione di iniziative del Comune di Monopoli. Con delibera n. 28 del 10 febbraio 2022 la Giunta Comunale di Monopoli ha infatti approvato l’atto di indirizzo per gli eventi strategici di promozione turistica e culturale per l’anno 2022. Oltre venti iniziative che accompagneranno la città dalla fine dell’inverno fino all’inizio del prossimo inverno. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’assessore al Turismo Cristian Iaia e l’assessore alla Cultura Rosanna Perricci, con la partecipazione di associazioni e operatori di settore.

Ed ecco quindi tutti gli eventi già inseriti nel programma del Comune di Monopoli per il 2022.

SUDESTIVAL – Da fine febbraio e per tutto il mese di marzo torna il “Sudestival, Festival lungo un inverno” (22esima edizione). Festival del Cinema, con proiezione di opere prime e seconde del mondo dei lungometraggi, di corti e documentari, riconoscimento del “Faro d’argento della Città di Monopoli” e di ulteriori 9 premi per specifiche categorie.

VISIONE D’INSIEME – Torna “Visioni D'insieme”, la rassegna teatrale che nasce dall'esperienza artistica di Allegra Brigata e Apad. Le due realtà hanno deciso di unire le loro forze per offrire alla cittadinanza un cartellone di spettacoli adatti ad un pubblico vario. Gli eventi si terranno in primavera presso il Teatro “Radar”, il Teatro “Mariella” e Biblioteca “Prospero Rendella”. LA NOTTE DEI FALÒ – Dopo due anni di stop torna in occasione della Festività di San Giuseppe che ricorre il 19 marzo 2022, l’organizzazione dei falò. Si tratta di una festa che accomuna un po’ tutta la Puglia, con l’accensione di numerosi falò devozionali, memoria di antichi usi e costumi rivissuti oggi dalle comunità in un clima di festa e allegria. A cura dell’Associazione “Operatori Centro Storico”. AMICI DELLA MUSICA – Anche quest’anno l’Amministrazione sostiene l’organizzazione delle rassegne musicali organizzate dalla Associazione “Amici della Musica”. L’edizione numero 42 si svolge da gennaio a maggio con una appendice estiva.

MAGGIO ALL’INFANZIA - Maggio all’Infanzia nasce con l’ambiziosa idea di non essere semplicemente un festival per l’infanzia ma di diventare un festival dell’Infanzia, non fermandosi alla scelta di piccoli spettatori cui rivolgersi, quanto cercando di essere nell’infanzia come condizione di stupore e scoperta, di predisposizione e sguardo, di energia e intelligenza. È cercando e attirando l’anima infantile delle persone che il festival riunisce una comunità di adulti e bambini. L’arte è la guida di questa ricerca e la forza che muove e unisce. La 25° edizione del Festival Maggio all’infanzia, dedicato alle nuove produzioni di Teatro Ragazzi, si terrà nel mese di maggio 2022 tra Bari e Monopoli (al Teatro “Radar” e nelle piazze cittadine).

SPRING LIGHT FESTIVAL – Spettacoli di luce e colore, eventi ed animazioni, nell’area del porto antico e della Portavecchia dal 13 al 15 maggio 2022. Realizzazione artistica di Formediterre con la direzione artistica di Antonio Minelli. MONOPOLELE – A cura dell’Associazione “Voltare Pagina”, il “Monopolele - Ukulele Mediterranean Fest” si terrà nel centro storico di Monopoli nel weekend dal 27 al 29 maggio 2022 con nomi di prestigio della scena europea (autentici virtuosi, riconosciuti e apprezzati dalla comunità internazionale) che daranno vita a concerti e “workshop”. È previsto un concerto di apertura il venerdì sera, un concerto “principale” il sabato e un concerto di chiusura la domenica sera. Al percorso dei concerti maggiori si affianca un percorso “off” in cui i musicisti offriranno una diversa prospettiva sul loro repertorio o semplicemente “traineranno” il pubblico verso gli eventi principali. Oltre i concerti saranno organizzati nella Biblioteca “Prospero Rendella” workshop tematici, per adulti e ragazzi, che consentiranno agli appassionati di imparare nuove tecniche direttamente dai musicisti invitati a suonare in serata. In parallelo ai workshop tematici saranno organizzati due workshop introduttivi per insegnare a tutti e per tutte le età le basi dello strumento. PROSPERO FEST – Torna il cartellone di eventi di promozione culturale “Prospero Fest”, giunto alla quarta edizione. Dopo il successo di pubblico dello scorso anno, l’edizione di fine primavera si terrà dal 12 al 18 giugno 2022. LUMOS – A giugno, per aprire l’estate, torna “Lumos-Luci d’estate” con musica, arte ed eventi vari sul lungomare della Porta Vecchia e nel centro storico. MOSTRE D’ARTE – Sono già programmate “Crete e racconti fotografici”, mostra di terracotta policroma con racconti fotografici a cura di Roberto Montemurro e Giuseppe Di Palma (al Castello “Carlo V” da aprile a giugno) e la mostra sulla produzione artistica di “Andy Wharol” (al Castello “Carlo V” da giugno ad agosto). Inoltre, è in fase di programmazione una mostra presso l’ex Deposito Carburanti (spazio Think Tank).

RITRATTI – A cura dell’Associazione “Euterpe”, dall’8 al 24 luglio 2022 torna il festival “Ritratti” diretto da Antonia Valente e Massimo Felici. PORTO RUBINO - Porto Rubino è l'evento musicale che celebra il mare: tour di concerti di artisti di fama a bordo di una imbarcazione, suonando e cantando insieme al pubblico disposto sulla terraferma. Monopoli sarà una delle tappe del tour estivo 2022. COSTA DEI TRULLI – Quarta edizione del festival itinerante che coinvolge i nove comuni che, scegliendo di intraprendere un percorso comune di promozione e valorizzazione del territorio, hanno aderito al progetto Costa dei Trulli. Il Festival Costa dei Trulli abbraccia e coinvolge tutte le arti richiamando in Puglia artisti di fama internazionale. Un Festival che oltre ad essere proposta artistica di alto livello, vuole valorizzare le bellezze e la cultura dei luoghi che lo ospitano, creando un’ulteriore occasione di attrattività per i turisti. Gli artisti che parteciperanno sono in via di definizione. PREMIO "IL GOZZO" CITTÀ DI MONOPOLI – La Puglia sorprende anche per la varietà di talenti e professionalità che operano sul territorio e non solo e che consentono alla regione di distinguersi in campi differenti. Per questo nel cuore della Puglia, a Monopoli, venerdì 15 luglio 2022 alle 20.30 a Cala Batteria si svolge la XVII edizione del “Premio Il Gozzo - Città di Monopoli”, a cura dell’emittente televisiva Canale 7, per chi si è distinto nei settori: cultura, spettacolo, informazione, imprenditoria a livello nazionale ed internazionale. A queste categorie si aggiunge un premio per i giovani talenti ed un Premio speciale della città.

FESTIVAL METROPOLITANO BARI IN JAZZ 2022 – Il Comune di Monopoli conferma la sua presenza nel circuito del Festival, portando altri artisti eccezionali nella cornice del centro storico. Appuntamento domenica 17 luglio 2022 con Ayom, il signore della musica, che vive dentro il tamburo, in un mix di ritmi spesso sconosciuti con testi in portoghese, spagnolo, yoruba, e Kimbundù.

LAMATEATRO – Da luglio a settembre torna il Lamateatro Festival. Spettacoli, incontri formativi, laboratori ed esperienze partecipative tenuti da professionisti del settore a cura de L’Allegra Brigata. Un festival del teatro, senza distinzioni tra generi e generazioni, all’insegna della contaminazione non soltanto dei linguaggi, ma anche dei pubblici, per superare insieme inutili distinzioni e riavvicinare quest’arte viva alla collettività.

PHEST - Per il settimo anno consecutivo PhEST - See Beyond the Sea, festival internazionale di fotografia e arte, torna ad animare il centro di Monopoli, della Puglia e del Mediterraneo e da qui volge il suo sguardo a tutto il mondo. Come sempre appuntamento da metà estate a inizio autunno.

PANORAMA | Monopoli - ITALICS, il primo consorzio in Italia che ha riunito oltre sessanta tra le più autorevoli gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea attive su tutta la Penisola, sceglie Monopoli per la seconda edizione del progetto Panorama , mostra diffusa nel territorio, la cui prima edizione, si è svolta nell’incantevole cornice dell’isola di Procida, e che per 5 giorni porterà nel territorio gallerie, opere, artisti, collezionisti, appassionati d’arte e professionisti del settore. Panorama è lo speciale racconto che con cadenza periodica ITALICS dedica ad alcune tra le località più affascinanti del paesaggio italiano: una proposta espositiva originale e unica nel suo genere, che unisce antico, moderno e contemporaneo, componendo itinerari d’arte alla scoperta degli aspetti più autentici e meno conosciuti del nostro Paese, proseguendo dal vivo lo straordinario viaggio iniziato a ottobre 2020 tra le pagine web della piattaforma Italics.art. Appuntamento nel centro storico tra palazzi e chiese dal 31 agosto al 4 settembre 2022.

ALBA DI NOTE - Giovedì 1 settembre 2022 la spiaggia di Porta Vecchia a Monopoli ospiterà la seconda edizione di "Alba di Note - Un tuffo nella tradizione". Alle prime luci dell'alba (5.30 circa) un concerto dal mare accompagnerà il bagno all'alba che da tradizione i monopolitani si concedono il primo giorno di settembre come buon auspicio per l'autunno e l'inverno in arrivo. Un tuffo augurale di speranza e salute per i mesi a venire, nato come iniziativa spontanea diverso tempo fa e oggi consuetudine per un numero di crescente di cittadini e visitatori, che per la prima volta sarà arricchito da un'esperienza musicale di pregio.

GOZZOVIGLIANDO - Escursioni gratuite sui gozzi, mercatini di artigianato artistico, musica, balli, canti popolari, workshop culinari, attività e laboratori per bambini. Sono le attività che si svolgeranno a Monopoli nel corso delle quattro domeniche di ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Sulle vie del mare” promosso nel corso del mese di ottobre al fine di valorizzazione le tradizioni marinare di Monopoli e contribuire alla diffusione degli aspetti storico-culturali legati al suo porto. Ritorna presso il porto antico “Il Palio dei Gozzi”.

PROSPERO YOUNG – Dal 10 al 12 novembre eventi culturali per celebrare l’anniversario della riapertura della Biblioteca “Prospero Rendella”

VOX-FEM ITALY - “Sulle tracce della voce delle donne”. VoxFem è una rassegna di eventi organizzati in quattro incontri dedicati alla voce delle donne nel Mediterraneo: la caratteristica dei concerti è quella di proporre repertori musicali originali cantati in varie lingue del bacino del Mediterraneo, con l’utilizzo di strumenti musicali tradizionali. La domenica dal 6 al 27 novembre 2022 ogni incontro sarà preceduto da una breve presentazione dell’area geografica di provenienza dell’artista e del repertorio eseguito.

MONOPOLI CHRISTMAS HOME – Sono già in corso di programmazione gli eventi per il Natale 2022 con partenza il 7 dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023.

