Un tributo speciale al più grande compositore italiano di tutti i tempi con oltre 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti, 2 Oscar, 3 Grammy Award, 4 Golden Globe e 1 Leone d’oro.

Da ''L'estasi dell'oro'' a ''C’era una volta il west'', passando per ''Nuovo Cinema Paradiso'' a ''Per qualche dollaro in piu''', sarà un viaggio incredibile tra melodie rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni lo spettacolo ''Morricone The Legend - Tributo alle grandi musiche del Maestro'' in programma venerdi 18 Novembre 2022, alle ore 20.30, presso il Cineteatro Multisala Vignola di Polignano a Mare.

La Grande Orchestra Italiana, diretta dal M° Simone Mezzapesa che, insieme ai Maestri Nino Bisceglie e Nicola Cozzella ha curato l'arrangiamento, con il suo organico composto da più di 20 musicisti, vanta esperienze internazionali ed ha al suo interno giovani talenti capaci di esprimere al meglio la musica del M° Morricone.

L'ensemble è costituita essenzialmente da fiati, ottoni ed ance e ad onor del vero sono la vera forza di questa band data la briosita’ e la potenza che imprimono ai brani, il tutto accompagnato dalla voce calda del soprano Antonella Giovine e dalla voce suadente di Simona Muggeo.

Presenta la serata Raffaella Cimmarusti.

Venerdi 18 Novembre 2022 h 20.30

Multisala Vignola Cinema Teatro

Viale delle Rimembranze, 13, Polignano a Mare

Info e prenotazioni: 328 9634515 - 080 424 9910