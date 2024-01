Al Castello Svevo di Bari la mostra sulle stragi nazifasciste nella Guerra di liberazione 1943-1945

Prezzo non disponibile

La Mostra “Nonostante il lungo tempo trascorso… Le stragi nazifasciste nella Guerra di Liberazione 1943 – 1945”, giunge a Bari, presso il castello Svevo ed è organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa e dalla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Dopo Roma, La Spezia, Firenze, Palermo, Napoli, Milano e Torino, la mostra giunge nella Città di Bari dove, attraverso fotografie, documenti e videofilmati si propone di illustrare e far conoscere in modo semplice e diretto una delle vicende più complesse e dolorose della storia nazionale ovvero quella dei crimini nazifascisti commessi in Italia e all'estero sulla popolazione civile e sui militari italiani, nell'imminenza e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

La mostra sarà fruibile al pubblico a partire da giovedì 25 gennaio, fino al 24 marzo, ai consueti orari di apertura del Castello e potrà essere visitata senza maggiorazioni rispetto al costo del biglietto di ingresso al sito.

La mostra resterà aperta dal martedì al sabato dalle 09.00 alle 18.00 domenica dalle 9 alle 12.30 e la prima domenica del mese dalle 9 alle 18.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: Ministero della Difesa