Mostra collettiva 'Arte sacra' del collettivo di acquerellisti messicani

Nella galleria Art and MORE in via Cardassi 24 a Bari arriva la mostra collettiva ARTE SACRA dal mercoledi 20 marzo al venerdì 5 aprile 2024.

Nella sacralità dei giorni della Pasqua, la galleria Art and MORE a Bari presenta L’Arte Sacra attraverso un mostra collettiva di 24 acquerellisti dell'asociazione messicana degli acquerellisti (Asociacion mexicana de aquarelistas). La mostra raccoglie 38 acquerelli, e opere degli artisti invitati, i dipinti di Palmarita Guida e l'intallazione escultorica di Alfredo Briganti Bellini.

Gli artisti invitano a sentire la spiritualità delle imagini atraverso questa mostra, dove vengono interpretati alcuni episodi della vita di Gesù, momenti di testi biblici, dei Santi, cosi come la Madonna di Lourdes e la Vergine messicana di Guadalupe, ogni opera con la loro personalissima tavolozza di colori brillanti e con uno stile figurativo unico.

Dal 20 marzo al 5 aprile 2024 mostra collettiva "ARTE SACRA".

Inaugurazione mercoledì 20 marzo ore 19:30



Artisti acquerellisti:

Gina Figueroa, Stephanie Wolff, Eduardo Israel Alonzo Pech,

Jaime Ojeda Malpica, Elisa Vázquez Vega, Manuel Eduardo Rojas,

Javier Gomesoto, Frank Patrick Murphy Hernández,

Susana Abundis, Judith Esparza Ramírez,

Irma Yolanda Amezcua Marín, Enrique Amaya Neudert,

Hugo Armando Hernández Hdz., María Emma Rodríguez Montoya,

Judith Esparza Ramírez, Rosario Domínguez Conríquez,

Everardo Pérez L., Karen Leslie Juárez Mota,

Gloria Alicia Jiménez, Nora Isela Díaz Torres,

Otilia Carrillo, Alejandra Durand e Jorge Gómez.





Artisti invitati

Palmarita Guida

Alfredo Briganti Bellini

Christian Cassano

(performance musical)

Galleria Art and MORE

Via Cardassi 24, Bari, Italia

www.art-and-more.it



Per visitare la mostra

martedi-giovedì-sabato ore 10 - 21

lunedì-mercoledì-venerdì ore 16 - 21

domenica su prenotazione

info 345 2222 464

Web: www.art-and-more.it/

da mercoledì 20 Marzo a venerdì 5 aprile 2024

Bari (Bari)

Art and MORE

Via Cardassi 24 Bari

ore 19:30



Info. 3452222464