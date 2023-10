A Conversano la mostra "Tra Otto e Novecento. Due percorsi paralleli" in occasione del Bicentenario Sante Simone

Prezzo non disponibile

La mostra "Tra Otto e Novecento a Conversano e dintorni. Due percorsi artistici” allestita nel Polo Museale di Conversano apre il ricco programma di iniziative promosse per il Bicentenario della nascita dell'Arch. Sante Simone (1823-1894), personalità di rilievo culturale e professionale sia come autorevole studioso del territorio, sia come tecnico dotato di capacità progettuali, che ha contribuito per oltre quarant’anni alla crescita e all’ammodernamento di Conversano, sua città natale, e di altre cittadine pugliesi del circondario.

La mostra, curata da Clara Gelao e Marisa Cacciapaglia, è promossa dalla Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione sud-est barese guidata dal Presidente Vito L'Abbate e si realizza in collaborazione del Comune di Conversano e l’importante partnership della Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto.

Accanto agli organizzatori e ai curatori della mostra sono intervenuti al vernissage di sabato 14 ottobre, nella Sala Conferenze del Castello di Conversano, il Sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio e l'Assessore alla Cultura del Comune di Conversano Katia Sportelli. Al termine della presentazione si è svolta, in anteprima per gli intervenuti, una visita allo spazio espositivo.

LA MOSTRA “TRA OTTO E NOVECENTO A CONVERSANO E DINTORNI. DUE PERCORSI ARTISTICI”

La mostra presente nel Polo Museale di Conversano è articolata in due sezioni tematiche ben distinte, la prima curata da Clara Gelao che raccoglie dipinti e disegni dedicati ai paesaggi della “Terra di Bari” e la seconda curata da Marisa Cacciapaglia e dedicata all’esposizione di bellissimi abiti d’epoca.

Due sezioni distinte che però hanno in comune sia il territorio d’indagine (Conversano e dintorni), sia la cronologia (ultimi decenni dell’Ottocento-prima metà del Novecento).

Obiettivo della mostra è ricordare in maniera insolita e originale la figura dell’architetto conversanese Sante Simone, cui peraltro sarà dedicata anche una mostra specifica nel Museo di San Benedetto.

Per la prima sezione della mostra di fondamentale importanza è la collaborazione con La Città Metropolitana e la sua Pinacoteca che partecipano al progetto portando in mostra a Conversano alcune delle 125 opere raccolte nella mostra dal titolo “Da Terra di Bari a Città Metropolitana. Immagini del territorio dalle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari 1860-1960”, che mostrano, tra dipinti e disegni, l’antica Terra di Bari (poi divenuta Provincia di Bari). Le opere selezionate, tutte di altissimo valore storico e artistico, raffiguravano gli straordinari paesaggi e le vedute di città del sud-est barese. Questi dipinti, estrapolati dalla raccolta della Pinacoteca barese e integrati con altri afferenti soggetti simili appartenenti alla Pinacoteca di Conversano e a collezionisti privati, costituiscono il nucleo della prima sezione della mostra, che rappresenterà sicuramente una sorpresa per molti dei visitatori.

Altrettanto interessante è la seconda parte dell’esposizione, dedicata ad una selezione della raccolta di bellissimi abiti ed accessori femminili di proprietà della sezione “Moda e Costume” del Polo Museale del Comune di Conversano, sito nel Castello, provenienti dalle famiglie nobili e borghesi del territorio, che, come si è detto, segue un analogo percorso cronologico.

Gli abiti scelti per la mostra, in numero di venti, contano abiti da visita, da passeggio, da sera e datano dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla prima metà del Novecento; sono stati selezionati secondo il criterio della rappresentatività per raccontare le linee della moda e le sue mutazioni, i cambiamenti socioculturali della classe dominante, le innovazioni della tecnologia tessile e soprattutto la storia del corpo femminile che conquista passo dopo passo la sua libera e naturale bellezza.

Il passaggio dall’una all’altra sezione dell’esposizione è segnato da tre dipinti, tutti del pittore castellanese Francesco dell’Erba, raffiguranti soggetti e scene che hanno a protagoniste donne abbigliate con abiti simili a quelli esposti in successione nel catalogo.

IL PROGRAMMA DEL BICENTENARIO DELL’ARCH. SANTE SIMONE

L’Amministrazione comunale di Conversano, insieme alla Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione Sudest Barese, ha promosso e realizza nell’ambito del Bicentenario un ampio programma di attività espositive, di studio e di partecipazione civile e culturale.

Hanno aderito alle manifestazioni del Bicentenario i Comuni di Castellana Grotte, Noci e Turi.

Collaborazioni istituzionali:

Soprintendenza per i Beni Archivistici e Bibliotecari della Puglia, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari; Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari; Politecnico di Bari; Ordine degli Architetti della Provincia di Bari; Archivio Centrale dello Stato di Roma; Archivio di Stato di Bari; Archivi Diocesani di Conversano, Altamura, Bitonto; Archivi Storici comunali di Conversano, Castellana, Noci, Turi; Società di Storia Patria per la Puglia.

Comitato scientifico:

Marco G. Bascapè, Pasquale Corsi, Rossella de Cadilhac, Riccardo Florio, Cosimo Damiano Fonseca, Clara Gelao, Fabio Mangone, Paolo Perfido, Giuseppe Poli, Amerigo Restucci, Mauro Scionti, Giuliano Volpe.

Programma delle attività:

Tra Otto e Novecento a Conversano e dintorni - Due percorsi artistici

Mostre di dipinti e di abiti e accessori della moda femminile

a cura di Clara Gelao e Marisa Cacciapaglia

Polo Museale, Castello di Conversano – ottobre/dicembre 2023

Un architetto nel periodo postunitario in Puglia - Sante Simone - nel Bicentenario della nascita

Mostra storico-documentaria a cura di Vito L’Abbate e Paolo Perfido

Polo museale, Monastero di San Benedetto – dicembre 2023/febbraio 2024

10 Incontri per Sante Simone (1823-1894)

Ciclo di conferenze per il Bicentenario della nascita dell’architetto conversanese

a cura di Valentina Castagnolo

Sala conferenze del Castello di Conversano dicembre 2023/febbraio 2024

Attività culturali e didattiche in collaborazione con:

Centro Studi “M. e F. Marangelli”, FAI - Gruppo del Sud-est barese, Liceo “Simone-Morea”-Conversano, Curia Vescovile di Conversano-Monopoli - Chiesa di San Benedetto, Università popolare e della Terza Età “D. Verna”.