Inside Jolly, un'esperienza immersiva nel passato nel cuore del vecchio cinema a Bari

Il glorioso passato cinematografico di Bari si risveglia con la mostra "Inside Jolly", un'esperienza immersiva unica che trasporterà il pubblico nel cuore del vecchio cinema Jolly, chiuso da anni, situato in via Sagarriga Visconti 222.

L'evento, organizzato da AncheCinema, promette di riportare in vita l'atmosfera magica del cinema d'altri tempi attraverso proiezioni ed effetti suggestivi.

AncheCinema, a seguito di una lunga trattativa iniziata nel 2018, ha acquisito il Jolly con l’obiettivo di una radicale riqualificazione che trasformerà l’edificio in un innovativo centro di produzione multidisciplinare e polifunzionale.

"Inside Jolly" rientra nel fitto programma di AncheCinema per il FuoriBif&st, promosso dal Comune di Bari, e rappresenta l’ultima opportunità per il pubblico di immergersi nel fascino del Jolly, un tempo cinema d'essai, cinema di seconda e terza visione, luogo di tanti ricordi per quasi dieci generazioni.

La mostra offre agli appassionati di cinema e agli amanti della cultura una rara occasione di rivivere la magia delle sale cinematografiche d’altri tempi. I visitatori saranno avvolti dalla storia del Jolly attraverso proiezioni iconiche, creando un ponte tra il passato e il futuro del cinema e della cultura in città.

L'evento segna il culmine di una fase della vita del Jolly e l'inizio di una nuova era. Questa sarà l'ultima opportunità per il pubblico di visitare il foyer e la sala cinema di questo storico edificio prima che inizino i lavori di ristrutturazione. Il Jolly, una volta completata la trasformazione, diventerà un centro di produzione all'avanguardia che sarà anche cinema, teatro, avrà al suo interno un grande studio di registrazione, sale prove e un'arena estiva, contribuendo così a dare alla città un nuovo luogo di cultura, formazione e intrattenimento.

La riqualificazione del Jolly sarà realizzata nel rispetto delle architetture e della storia quasi centenaria dell'edificio, attraverso un dialogo virtuoso tra passato e futuro che regalerà una nuova identità agli spazi, in maniera analoga a quanto sta accadendo a pochi passi dal Jolly, nel Teatro Polifunzionale AncheCinema di C.so Italia 112, una volta Teatro dei Ferrovieri, poi Lucciola e successivamente Royal.

Date e orari della mostra:

16 MARZO: 17.00 - 21.00

17 MARZO: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 21.00 (ultimo ingresso ore 20.00)

22 MARZO: 17.00 - 21.00

23 MARZO: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 21.00 (ultimo ingresso ore 20.00)

24 MARZO: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 21.00

Il costo del biglietto è di 3,00€ + d.p.

È possibile registrarsi in lista d’attesa per la mostra Inside Jolly sulla piattaforma www.tuttialcinema.it.

TuttiAlCinema è un progetto di AncheCinema per gli amanti della Settima Arte e del grande schermo, che sollecita la collettività anche attraverso una petizione, con già più di 1000 supporter, finalizzata a promuovere l'accessibilità e l'inclusione nella fruizione cinematografica nella città di Bari.