“La Via dei Ciliegi”, a Bari la mostra di arte giapponese

Sabato 6 aprile, alle ore 16.00, nella sala del Colonnato del Palazzo della Città metropolitana di Bari, si inaugura la mostra “La Via dei Ciliegi”, un’esposizione che porta nel capoluogo pugliese l'affascinante mondo dell'arte giapponese, a cura del critico d'arte, Pasquale Di Matteo e di Rosa Didonna, gallerista e artista. In esposizione di 44 opere di artisti giapponesi contemporanei selezionati dalla società culturale nipponica Reijinsha di Osaka (che divulga la cultura e l'arte del Paese del Sol Levante nel mondo), in collaborazione con lo stesso Di Matteo.

L’iniziativa, organizzata in occasione del XVIII Festival Internazionale d'Arte Globalart, è patrocinata dal Comune, dalla Città metropolitana di Bari e dall’ Ambasciata del Giappone.

La mostra “La Via dei Ciliegi” rappresenta un momento di incontro e di scambio culturale unico nel suo genere. Il titolo si ispira alla bellezza simbolica dei fiori di ciliegio (sakura) e alla cultura giapponese che incarna la purezza, l'eleganza e l'effimero della vita. Le opere esposte sono 88, una collezione diversificata e rappresentativa dell'eccellenza artistica del Giappone.

Gli artisti che espongono le loro creazioni sono: Tomoko Oshima, Michiko Uematsu, Sekka Abe, Taisei Okamura, Tamiko Aida, Koji Kakihara, Hisako Kakimi, Kazz Morishita, Kyoko Kaneko, Mieko Kanematsu, Shusui Kamio, Mutsuro Kimura, Makiko Kudo, KOSHO, Akishige Sai, Saori Tribe, Hisato Shida, Akiko Shinmura, Hiroko Suehiro, Noriko Sugiyama, Chika Senga, Keiko Taguchi, Masami Tanno, Fuga Tsuji, Keisui Tsuda, Kenji Naiki, Norio Nakajima, Yoshio Nakabayashi, Ryuko Hirase, Masako Fukuyama, Yasuaki Fujii, Etsuko Horiuchi, Mitsunori Makino, Hosho Makimoto, Shunkei Matsumura, Yoshihiro Matsumura, mariri, Yoko Mizuno, Mito Igarashi, Kishu Miyata, Sakiko Yanagisawa, Yuko Yamada, Eiko Yoshida, Suiyoh Watanabe.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 20 aprile, dalle 9 alle 18:30 ad eccezione della domenica, quando sarà visitabile dalle 9 alle 13.00.