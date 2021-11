"Municipi Sonori di Natale", sei concerti gratuiti in tutti i quartieri di Bari

Al via “Municipi Sonori di Natale. La grande festa della cultura si muove con la musica del Petruzzelli”. La rassegna, organizzata dall’assessorato alle Culture in occasione delle imminenti festività natalizie, propone al pubblico sei concerti gratuiti, a cura dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli, in tutti i quartieri della città.

Si comincia venerdì prossimo, 3 dicembre, con il concerto dell’Orchestra del teatro Petruzzelli diretta dal maestro Paolo Lepore nella chiesa del Santissimo Salvatore di Loseto.

Di seguito il calednario di “Municipi sonori di Natale”:

Orchestra del teatro Petruzzelli

· 3 dicembre, alle ore 20.30: chiesa del Santissimo Salvatore, a Loseto

· 4 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di San Pio, a San Pio

Coro del teatro Petruzzelli

· 26 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di Santa Fara, a Poggiofranco

· 27 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di San Paolo, a San Paolo

· 28 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di San Nicola, a Torre a Mare

· 29 dicembre, alle ore 20.30: chiesa di San Francesco, a Japigia.

Il programma dei concerti:

Orchestra

Georges Bizet, Ouverture dall’opera “Carmen”

Gioachino Rossini, Sinfonia dall’opera “L’italiana in Algeri”

Giuseppe Verdi, Sinfonia dall’opera “Nabucco”

Pëtr Il’i? ?ajkovskij, Dalla Suite dal balletto “Il lago dei cigni”, n. 1/2/3

Johannes Brahms, Danze ungheresi, n. 5 e n. 6 (orch. M. Schmeling)

Gioachino Rossini, Finale dall’Ouverture dell’opera “Guglielmo Tell”

Gerónimo Giménez, Intermezzo dall’operetta “La boda de Luìs Alonso”

Johann Strauss Sr., Radetzky Marsch, in Re maggiore

Coro

Giuseppe Verdi, «Gli arredi festivi» dall’opera “Nabucco”

Giuseppe Verdi, «O Signore, dal tetto natìo» dall’opera “I lombardi alla prima crociata”

Renato Brogi, «Ave Maris stella» dall’opera “L’oblio”

Giuseppe Verdi, «Va’, pensiero» dall’opera “Nabucco”

Daniel Elder, Three nocturnes, n. 1 «Ballade to the moon», n. 2 «Lullaby», n. 3 «Star sonnet»

Johann Sebastian Bach, «Jesu Bleibet» dalla cantata “Herz un Mund und Tat und Leben”, BWV 147

Deck the Halls, canto tradizionale gallese (arr. A. Paltrowitz)

Nobody knows the trouble I’ve seen, spiritual tradizionale (arr. R. Mammel)

Les anges dans nos campagnes, canto tradizionale francese del XVIII sec. (arr. F. A. Gevaert)

Hark! The herald Angels sing, canto natalizio tradizionale inglese da una poesia di C. Wesley, su melodia di F. Mendelssohn-Bartholdy (arr. W. H. Cummings)

Irving Berlin, White Christmas

Gli appuntamenti di Municipi sonori di Natale, tutti gratuiti, saranno a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle prescrizioni anticovid.