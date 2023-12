Musica e divertimento, Santeramo in Colle festeggia i 10 anni della Bottega Creativa

Tutti insieme in grande stile, con tanta musica e divertimento: sarà una grande festa quella che si terrà venerdì 15 Dicembre, a partire dalle ore 20:00 nel teatro “Il Saltimbanco” in via S. Domenico Savio n.20, per celebrare i dieci anni della presenza a Santeramo in Colle della “Bottega Creativa” della Fondazione Div.ergo-ONLUS, un locale nel cuore della città che nel tempo è divenuto punto di riferimento non solo per i prodotti realizzati e venduti, ma soprattutto per le relazioni che ha saputo creare e alimentare. Un progetto di tipo lavorativo per persone con disabilità intellettiva che oggi conta 6 artisti con disabilità e operatori e volontari che lavorano quotidianamente alla creazione di manufatti unici.

Inclusione, lavoro, amicizia e diversità sono i valori che da sempre rappresentano le basi della Bottega: saranno anche il filo rosso che congiunge i vari momenti della festa.

Ad accompagnare la serata, le note dei maestri Vito Nicola Paradiso e Marco Pasculli, l’esibizione del duo Mariachiara Montenegro e Rocco Porfido e l’esecuzione della TNT Funky Blues Band. Stili musicali diversi come simbolo della bellezza delle differenze, che coesistono e si accordano. All’appuntamento interverrà anche il sindaco di Santeramo in Colle Vincenzo Casone.

La Bottega Creativa è oggi una presenza significativa anche per i bambini e gli adolescenti degli istituti scolastici del territorio che, attraverso la proposta “A scuola di diversità” e l’incontro con gli artisti, hanno avuto la possibilità di riflettere sul proprio modo di intendere e giudicare le diversità e le fragilità.

È possibile partecipare all’evento e sostenere la Bottega acquistando il biglietto d’ingresso. Per le prenotazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio ai numeri 3248826733 o 3339425907 oppure rivolgersi direttamente in Bottega in via Francesco Netti n.31, dal martedì al sabato, negli orari 9.00-13.00 e 17.30-19.30.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato ai progetti della Fondazione Div.ergo-ONLUS.