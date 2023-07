Nella Chiesa del Redentore a Bari prosegue la rassegna 'Tra Musica e Parole', voce narrante di Cesare Bocci

Sabato 8 luglio, alle 21, nell’Atrio interno della Chiesa del Redentore a Bari (via Martiri d’Otranto 65) prosegue la rassegna «Tra Musica e Parole» (ingresso libero), organizzata dall’associazione «Gershwin» presieduta da Fabrizio Signorile, con la direzione artistica di Rocco Debernardis (con la direzione tecnica di Filippo De Salvo e la direzione organizzativa di Davide Terenzio) e sostenuta nell’ambito dell’Avviso Pubblico «Le Due Bari 2023», finanziato dal Ministero della Cultura e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari.

In scena il concerto «Lucio Battisti. Emozioni!», con la voce narrante di Cesare Bocci (su testi di Rosa Sanrocco) e il duo «Saverio Mercadante», formato da Rocco Debernardis (clarinetto) e Leo Binetti (pianoforte).

Lo spettacolo è un viaggio tra musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani. L’apporto che Lucio Battisti ha saputo dare alla canzone italiana in anni in cui il nostro Paese si riscopriva e affrontava periodi alquanto delicati è stato davvero eccezionale. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop-rock italiano: da un punto di vista strettamente musicale, Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, arrivando a vendere oltre 25 milioni di dischi. Grazie ai testi scritti da Mogol, il cantautore ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana; ha saputo esplorare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura. Cesare Bocci , celebre attore e conduttore televisivo, racconta questa vicenda in uno storytelling affascinante, affiancato dalle raffinate citazioni musicali del duo composto da Debernardis e Binetti.

Ad ogni evento della rassegna è collegato un laboratorio a tema, per favorire inclusione sociale e culturale: sabato 8 luglio, alle 17,30, nella sala S. Giuseppe all’interno del Redentore, si svolgerà un laboratorio teatrale tenuto dalla regista Giulia Fornarelli. Ci si può ancora iscrivere e partecipare (è sufficiente presentarsi alle 17,15), il laboratorio terminerà con un intervento di Cesare Bocci. Infotel: 388.797.62.02.

I successivi quattro appuntamenti della rassegna si svolgeranno, sempre alle 21, a partire da lunedì 17 luglio, all’Arena della Pace, con «Ammore e niente cchiù», spettacolo incentrato su poesie, canzoni e la vita del Principe Antonio De Curtis, in arte Totò, con la voce recitante di Michele Mirabella e l’Orchestra Sinfonica del Levante diretta da Rocco Debernardis; martedì 18, all’Arena della Pace, sarà la volta del Giuseppe Milici Quartet che dedicherà la serata alle più belle musiche di Ennio Morricone, con la voce recitante di Giuseppe Vespertino; venerdì 21, al Teatro Showville, spazio allo spettacolo «Si ride, a crepa favole» con Francesco Paolantoni voce recitante e l’Orchestra Sinfonica del Levante diretta da Debernardis; infine martedì 1 agosto in Piazza della Torre, a Torre a Mare, andrà in scena «Songs», con la voce di Lisa Manosperti.