Nel Gioco del Jazz, musica vagabonda dentro i suoni di Europa e Sudamerica

Ancora musica d’autore per la stagione «Starting Again» diretta da Pietro Laera per l’associazione Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. Mercoledì 18 ottobre (ore 20.45), al Teatro Forma di Bari, appuntamento con i suoni che affondano le radici nella cultura europea e il trio capitanato dalla cantante Sabrina Gasparini, di scena con Gen Lukaci (violino) e Athos Bassisi (fisarmonica) e il progetto «Musica vagabonda», un excursus sonoro tra Balcani, Italia e Francia ma anche Sudamerica. Un viaggio senza confini, tra valzer, tanghi e canzoni d’autore, guidati dalla voce di Sabrina Gasparini, cantante dall’esperienza trentennale da molto tempo impegnata in un percorso di ricerca che l’ha condotta ad affrontare un ampio repertorio nell’universo della canzone popolare e d’autore. Al suo fianco, da un lato c’è Gen Llukaci, violinista albanese di formazione classica dotato di uno stile unico, per duttilità e interpretazione, e con una carriera costellata da una serie di collaborazioni significative con artisti di fama internazionale, soprattutto nel mondo della lirica, quali Dimitra Theodossiou e Fabio Armiliato. Dall’altro lato c’è Athos Bassissi, compositore e polistrumentista che ha collaborato con importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale, da Leopoldo Mastelloni a Tullio De Piscopo.

La formula del concerto prevede un ingresso speciale per famiglie con biglietti a 10 euro per i genitori e partecipazione gratuita per i bambini.

Info e prenotazioni 338.9031130 – 351.2101227 - nelgiocodeljazz@outlook.it. Prevendite online su Liveticket e vendita al botteghino del Teatro Forma a partire dalle ore 16 del giorno dell'evento.