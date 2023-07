Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 26 agosto 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre a “Musiche dal mondo” insieme alla voce di Paola Arnesano e al piano e voce di Mario Rosini.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per incontrare tradizioni diverse.



Paola Arnesano è vincitrice dell’Italian Jazz Award come migliore cantante jazz italiana nel 2009; Mario Rosini è vincitore del festival di Sanremo (secondo posto) nel 2004: due vite musicali distinte ma mai separate in un connubio che dura da 30 anni. Creare musica e’ incontrarsi… Per questo il loro repertorio spazia dallo swing di Gershwin e Ellington al bebop di Parker, dal Nord America al Sud America in un gioco divertito e divertente di contrappunti e controcanti a due voci accompagnato dal virtuosismo pianistico di Mario Rosini.