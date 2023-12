“Natale a teatro”, un pomeriggio di spettacolo gratuito e solidarietà al Kursaal di Bari

Lunedì 11 dicembre, alle ore 17, al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, in largo Adua 5, si terrà l’evento “Natale a teatro” promosso dall’assessorato comunale al Welfare nell’ambito di Natale & Comunità 2023, il programma di contrasto alla povertà educativa che propone appuntamenti diversificati per caratteristiche e tipologia in favore di bambine/i, ragazze/i e famiglie della città con particolare attenzione ai più vulnerabili.

All’iniziativa (a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link https://forms.gle/ r9czuEGjFYHfrySMA) parteciperanno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e il segretario generale della Regione Puglia Roberto Venneri.

Il pomeriggio si aprirà con l’esibizione musicale dell’Orchestra dei bambini e delle bambine del maestro Andrea Gargiulo, che coinvolgerà il pubblico nella magica atmosfera natalizia con note e canti tradizionali.

L’evento proseguirà con una performance circense e di clownerie a cura del Circobotero che ha fatto delle discipline circensi uno strumento di promozione di sistemi educativi innovativi e si chiuderà con il tradizionale scambio di auguri tra l’assessorato al Welfare, la le famiglie, i bambini e le bambine, gli operatori e le operatrici dei servizi del welfare cittadino.

Sarà possibile prenotare fino alle ore 12 di sabato 9 dicembre. Per informazioni o chiarimenti contattare il servizio Biblioteca dei Ragazzi[e] allo 080 9262102 o inviare una mail a natalebibliotecaragazzi@gmail. com.

Il programma “Natale & Comunità 2023” è promosso dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città, in collaborazione con la rete cittadina del welfare e con Bari Social Book.